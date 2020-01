Send til din ven. X Artiklen: Sådan vælger du den rette jagtkikkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan vælger du den rette jagtkikkert

Der er mange faktorer, der spiller ind, når du skal købe en jagtkikkert. Derfor kan det være vanskeligt at finde den helt rette. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad med at finde den rette jagtkikkert, så er du nødt til at skabe et dybere kendskab til de mest vitale faktorer. Dem præsenteres du for herunder.

Forstørrelse, linsediameter og tekniske data Ét af de aspekter, der er vigtigst, når du skal købe en kikkert, er et tal som 8x42. Det betyder, at den forstørrer otte gange, og at linseåbningen har en diameter på 42 mm. En forstørrelse på otte gange medfører, at det objekt, der observeres gennem kikkerten, fremstår otte gange større, end det reelt set er.

Hvis du ser et rådyr på 200 meters afstand, vil det, med en kikkert med førnævnte specifikationer, fremstå som om dyret stod 25 meter fra dig. Hvis du vælger en kikkert med ti gange forstørrelse, vil du i stedet kunne se dyret, som var det 20 meter fra dig. Derfor er forstørrelsen naturligvis et vigtigt aspekt af dit valg.

Ved at vælge en kikkert med en stor diameter på frontlinsen, vil du slippe mere lys ind. Det betyder, at den klarer sig bedre under dårligere lysforhold. Hvis du har en kikkert med en stor linsediameter, så kan du bedre se før solopgang og efter solnedgang. Heldigvis findes der jagtkikkert til ethvert behov og tidspunkt.

Skumringstal Hvis du ved, at du kommer til at bruge din jagtkikkert under dårlige lysforhold, er det særligt vigtigt, at du er opmærksom på kikkertens skumringstal. Hvis du sørger for at vælge en jagtkikkert med et højt skumringstal, så kan den bruges under dårlige lysforhold. Det inkluderer både aftenmørket eller i tusmørket.

Derfor er det selvfølgelig et tal, der er essentielt for dig, der har i sinde at jage i mørket. Som angivet, så finder du kikkerter til ethvert behov. Derfor kan du selvfølgelig også finde en kikkert, der har et skumringstal, der passer til dig. Du kan fx kigge på udvalget af kikkert hos Hunterspoint.dk, hvor de bl.a. forhandler Vortex.