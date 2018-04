Sådan vælger du bredbånd der passer til dine behov

Få styr på teknologierne

Der findes mange forskellige bredbåndsteknologier, og du kan således få leveret internet på mange forskellige måder. Teknologierne er dog meget forskellige, og de har alle fordele og ulemper.

Lad os tage et kig på de forskellige muligheder:

COAX

COAX er bredbånd via dit TV-antennestik. COAX er den teknologi, efter fiber, som giver dig den hurtigste og mest stabile forbindelse. Med COAX kan du få helt op til 500 Mbit/s i hastighed.

Når du vælger COAX skal du huske på, at routeren skal kobles til et TV-antenneudtag, og har du kun sådan et i stuen, så vil dit modem og router være nødt til at stå her.

COAX er lidt dyrere end f.eks. DSL, men til gengæld får du også en mere stabil forbindelse og en højere upload.

DSL

DSL er bredbånd via telefonstikket. DSL er således en samlet betegnelse for ADSL og VDSL, en videreudvikling af det gamle ADSL.

DSL er den billigste fastnetforbindelse på markedet, men til gengæld kan du også kun få op til 150 Mbit/s samt en lavere upload. Derudover er DSL mere ustabilt, og du skal holde øje med, at de reklamerede hastigheder med denne teknologi ofte er ”maksimum” hastigheder, hvor den reelle leverede hastighed er signifikant lavere.

Fiber

Fiber er klart den hurtigste og bedste forbindelse du kan få. Den er dog også den dyreste, og det er samtidig ikke alle der kan få fiber. Du kan herset et overblik over fiber-dækning i Danmark og specifikt Sjælland.

Med fiber kan du få hastigheder helt op imod 1000 Mbit/s, og med fiber få du desuden hastighedsgaranti, hvilket betyder, at den hastighed du køber, er den du får.





Mobilt bredbånd

Mobilt bredbånd kræver typisk bare tilslutning til et strømstik, og så er du på. Det er en router du slutter til dit strømstik, og så deler den 4G netværket med de enheder der findes i husstanden.

Mobilt bredbånd i hjemmet er altså en rigtig nem måde at få bredbånd på.

Dog er hastighederne svingende alt efter, hvor du befinder dig i landet – det hele handler om dækningen. Samtidig har du typisk et andet gigabyte data hver måned du må bruge af, så du skal passe på, at du ikke sluger det hele på at se et par film i 4K kvalitet!

Vil du gerne vide mere om bredbåndsteknoliger og forskellen på priserne ved de enkelte teknologier, kan du med fordel tjekke billig-bredbånd.nu ud.