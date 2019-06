Sådan sparer du penge på din elregning

Tænk over alle de små ting, som kan gøre en forskel

Det siger næsten sig selv, at det kan ende med at blive rigtig dyrt, hvis du lader en pære stå tændt i lang tid. Derfor er det første tip selvfølgelig, at du skal have større fokus på at slukke lyset og tv’et, når du forlader et rum. Dette kan faktisk, over en længere periode, give et forholdsvis stort afslag på elregning. Et andet trick, til at spare på elregningen, er at tage strømstikkene ud af stikkontakterne, når du fx skal på ferie eller er væk fra hjemmet i længere perioder ad gangen. Til sidst skal du selvfølgelig også overveje hvilke pærer, du vælger at bruge i dit hus. Det giver sig selv, at pærerne bruger mere strøm alt afhængig af kvaliteten. Derfor er det også vigtigt at overveje, hvilken prisklasse dine pærer skal ligge i.