Send til din ven. X Artiklen: Sådan sørger du for trygge omgivelser til dit spædbarn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan sørger du for trygge omgivelser til dit spædbarn

Søvn er vigtigt element hos alle mennesker, store som små. Uden søvn er der ingen, der kan fungere helt rigtigt, hverken når man er voksen, eller når man er baby. Men nok specielt ved babyer er søvnen utrolig vigtig. Som den generelle hovedregel siger, så laver de ikke andet end at spise og sove, når de er helt spæde. Derfor er det vigtigt, at spædbørnene trygt og roligt kan lægge sig til at sove, når de har brug for det. Dette hjælpes på vej af trygge og velkendte omgivelser. Her kommer en babynest ind i billedet, også kaldet en babyrede, som sørger for netop dette. Du kan købe babynest hos Småfolk.

Hvorfor er en babynest en god ide? En babynest er en god ide, fordi den har utrolig mange gode egenskaber, flere end man lige skulle tro. Først og fremmest er der gode muligheder at vælge netop det udseende, du ønsker, din babynest skal have. De findes i forskellige farver som blå, lyserød og gul, derudover er der også forskellige figurer på dem som traktorer, svaner og æbler. Hver og en af dem er en økologisk babynest, da de er lavet i blød økologisk bomuld og med en praktisk vandafvisende madras. De kan hver især indstilles i størrelse ved hjælp af en snor, så de kan bruges længe, helt fra barnet er spæd indtil tre-årsalderen. Det er derfor lang tid, at du får nytte af denne. De bløde kanter omkring madrassen omkredser barnet og sørger for, at babyen får en følelse af tryghed og nærhed, ligesom inde i mors mave. Kanten gør også, at du kan lægge din baby i den på for eksempel bordet uden at skulle frygte, at babyen triller ud. Babynesten er også let at transportere rundt, så den kan bruges alle steder i hjemmet. Den kan være en fin tilføjelse til tremmesengen, som ellers kan komme til at føles meget stor for barnet. Den kan også være en stor hjælp uden for hjemmet, da det på denne måde altid er de samme trygge omgivelser, du lægger din baby til at sove i, hvilket giver en hel del mere ro for barnet end skiftene og nye omgivelser hele tiden.