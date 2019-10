Sådan slipper du af med grimme karsprængninger

Gælder det også for dig, så kan det være, at du er interesseret i at få gjort noget ved det. Men hvordan skal det foregå, og hvad bør du overhovedet vide om karsprængninger? Det får du svar på i denne korte artikel.

Denne artikel indeholder sponsorerede links. Er du en af de mange, der lider af enten åreknuder eller karsprængninger, så ved du, hvor hæmmende de kan være for dit velbefindende. De sprængte kar er ofte grimme og forhindrer mange i at være trygge ved at gå i nederdel, badetøj eller shorts.

Hvad er karsprængninger?

Først og fremmest er det måske vigtigt at slå fast, hvad karsprængninger er. Det gør vi blandt andet for at understrege, at de altså er komplet ufarlige, og de dermed udelukkende kan fjernes af kosmetiske årsager.

Karsprængninger er trådlignende blodårer. Det er sprængte kar i blodårerne, som mangler ilt, og som derfor fremstår blålige. De små sprængninger er arvelige, så du kan godt forvente at få dem, hvis din mor eller far også har haft det. De er nemlig i høj grad styret af hormonbalancen, hvorfor mange kvinder også rammes af sygdommen under graviditet, hvor der er store udsving i balancen, og hvor kroppens vægt øges.

Andre årsager kan dog også være forkert livsstil som for lidt motion og dermed overvægt. Fælles for alle faktorer er, at det kommer af en mangel på blodcirkulation, og fordi veneklapperne i benene svækkes. Det er klapperne, der gør, at blodet ikke løber den forkerte vej, og når disse slides med alderen, risikerer man altså at få karsprængninger.