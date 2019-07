Sådan slår de norske myndigheder ned på online casino

Det er let nok i Danmark og Sverige, da disse to lande har valgt at regulere spillemarkedet, så det kræver et specielt licens fra staten, hvis man vil udbyde pengespil til danskere og svenskere. På den måde får man frasorteret de casinoer, der ikke er seriøse.

CasinoTopp ønsker flere regler

I Norge har de til gengæld ikke det denne spillelovgivning, og det gør det derimod noget mere usikkert for norske spillere. De kan nemlig ikke føle vide på forhånd, hvilke online casinoer, de kan have fuld tillid til.

Det kræver hvert fald, at de rådfører sig med en hjemmeside som Casinotopp, hvor de hjæl-per casinospillere med at finde de bedste og sikreste online casinoer i Norge.

Lige netop Casinotopp er en af de afilliatehjemmesider, der gør rigtig meget for de norske spillere, og de ønsker faktisk, at der kommer strengere regler på det norske spillemarked. De håber på, at den norske regering vil gå ind og skærpe kravene, så alle casinoer ikke bare kan tilbyde pengespil til nordmændene.

Der er nemlig en alt for stor risiko for, at de norske spillere kan blive snydt eller i værste fald ende med spilafhængighed, hvis de kan få lov til at spille hvor som helst. Reza Shojaei der er stifter af Value Marketing, der ejer CasinoTopp.net, fortæller, at der i Norge er behov for en strammere lovgivning for pengespil.

Lovgivningen skal blandt andet gå ind og sørge for, at casinoerne lever op til visse krav, før de får lov til at tilbyde pengespil. Det kan blandt andet være krav om, at spillerne skal sætte grænser for, hvor mange penge de ønsker at spille for om måneden, og samtidig holde øje med spillerne.

I dag kan casinoerne bare lade spillerne bruge alle deres penge i Norge, mens casinoerne i Norge og Sverige har krav på at overvåge spillerne, så de kan lukke deres konti, hvis det tager overhånd.

Myndighederne i Norge slår i øjeblikket ikke ned på regelbrud hos Online Casino, da det kan være rigtig svært at kontrollere virksomheder, der har deres licens på suspekte øer i atlan-terhavet.

Reza Shojaie mener, at hvis man regulerer casinolovgivningen i Norge, som man har gjort det i Sverige og Norge, så vil det være bedre for de norske spillere. De vil både få casinoer i højere kvalitet, og de vil få en langt større sikkerhed.