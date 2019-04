Send til din ven. X Artiklen: Sådan skaffer du flere kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan skaffer du flere kunder

Der er mange ting, der gør sig gældende, når din virksomhed skal skaffe nye kunder i butikken og øge salget. Det er godt at være klædt på - både online og i den virkelige verden, når du skal øge omsætningen i din virksomhed. Her får du en række tips til, hvordan du får krog i nye kunder og forbedrer resultater nu og på den lange bane.

Udnyt de digitale virkemidler Det meste nu om dage foregår på digitale platforme, og du kender muligvis til flere forskellige værktøjer, som kan styrke din business online. På facebook kan du annoncere og anvende facebook pixel og Lookalike audiences for at få flere kunder på sigt. Det er om at følge med i udviklingen - for facebook ændrer jævnligt sin algoritme. Det er også vigtigt, at du sætter dig godt ind i andre sociale medier, såsom Twitter og Instagram, så du kan udnytte deres potentiale fuldt ud.

Styr på SEO og online marketing Du skal sørge for, at din virksomheds hjemmeside er SEO-optimeret i en grad, der stemmer overens med Googles udvikling. Effektiv online marketing er vejen frem til målbare resultater på sigt. Det er også oplagt at få skrevet nogle gode annonceartikler og blogindlæg, der på elegant vis fremhæver din virksomheds produkt, når du skal skaffe flere kunder i butikken. Sørg for at klæd din marketingsafdeling på, ved jævnligt at sende dem på kurser, så de er opdateret med de nyeste strategier og metoder inden for markedsføring.

Salgskurser sætter skub i resultaterne Det er dog ikke kun på nettet, at du skal sørge for at følge med. Også i virkelighedens verden er det vigtigt at være opdateret, når det kommer til seneste salgsteknikker, og her er det oplagt, at din virksomhed investerer tid og penge i et salgskursus, for at opnå bedre resultater og blive inspireret og motiveret påny. Det vil udvikle dine medarbejdere både personligt og fagligt, ligesom det vil styrke fællesskabet og kampånden i teamet.

Find den gode ledelsesmetode frem Noget andet, som man bør prioritere højt i alle virksomheder er ledelsesmetoden. Forskning viser, at glade medarbejdere arbejder langt mere effektivt og målrettet. Så, husk at rose dine medarbejdere og behandle dem med respekt - det vil give resultater på bundlinjen i sidste ende. Desuden er det en god idé at skabe et uformelt miljø uden hierarkier, hvor alle føler sig velkomne og afslappede. Sørger du godt for dine medarbejdere, vil det have en positiv effekt på flere niveauer,