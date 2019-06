Send til din ven. X Artiklen: Sådan sikrer du dit hjem mod indbrud i sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan sikrer du dit hjem mod indbrud i sommerferien

Sommeren står for døren, og rejsen sydpå er for længst bestilt. Alt er pakket og planlagt til, at du vender snuden mod de varme lande sammen med familien. Tilbage efterlader du dit hus i en udsat position, for det er ikke alle der holder sommerferie. I denne periode er det højsæson for indbrud, og indbrudstyvene arbejder ikke kun om dagen. Dette er en lille guide til, hvordan du selv eller med hjælp fra venner, familie eller en låsesmed kan forebygge indbrud, inden det er for sent.

En solid dør er ikke nok For at sikre at indbrudstyven ikke bare kommer ind ad hoved- eller terrassedøren, er det vigtigt, at have låse i høj kvalitet. En solid dør holder ikke tyven ude, hvis låsen er gammel og slidt. Det er derfor en god idé at få tjekket dørlåsen minimum én gang hvert 10. år af en certificeret låsesmed. Du kan også få monteret en ekstra lås på din hoveddør, så det er dobbelt så besværligt for indbrudstyven at komme ind. Bor du i Nord- og Vestsjælland omkring Holbæk, Frederikssund og Odsherred står Byens Låseservice ApS klar til at hjælpe dig døgnet rundt.

Benyt dig af et gratis indbrudstjek Hvis du er i tvivl om sikkerheden af dit hjem, kan du få foretaget et gratis indbrudstjek af en låsesmed forening. Til 0 kroner kan en professionel låsesmed undersøge dit hus, og se hvor indbrudssikkert det er, samt vejlede dig til, hvordan du højner sikkerheden. Det gratis indbrudstjek kan bestilles online, eller du kan prøve at kontakte din nærmeste låsesmed.

Et godt naboskab kan gøre forskellen Har du fået tjekket dit hus og låsesystem af en professionel låsesmed, men stadig ønsker at være på den sikre side, kan du med fordel drage nytte af dine naboer. Ved en effektiv nabohjælp, hvor I holder øje med hinandens huse, kan man hindre indbrud og samtidig styrke nabofællesskabet. Måske aftaler du, at naboen ruller gardinerne op og ned hver dag, så det ligner at I er hjemme, eller blot holder skarpt øje med mistænkelige personer i området.

Alarmer er ikke nok i sig selv I Danmark er det udbredt at have installeret alarmer i sit hjem, men studier viser, at alarmerne alene ikke skræmmer tyven væk. Det er derfor en god idé at kombinere dine alarmer med andre indbrudssikre tiltag, såsom holdbare døre, solide låse og en effektiv nabohjælp. Du kan i samarbejde med en låsesmed finde det bedste låsesystem, der kan kombineres med dine alarmer og sikre dit hjem.