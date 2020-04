Sådan sikrer du dig bedst i en digital verden

For de, der ikke er vokset op med alt denne teknologi, kan det være svært at vide, hvordan man bedst muligt sikrer sig mod at falde bagud på grund af den fart, som verden bevæger sig i. Derfor giver vi dig her nogle råd til, hvordan du nemt og sikkert navigerer i al teknologien.

Verden bliver unægteligt mere og mere digital. Denne udvikling giver en lang række muligheder, som ikke eksisterede for bare 30 år siden. Med alle de fordele, som digitaliseringen medfører, følger der dog også en række ulemper. Blandt andet er der i dag mange ting i det offentlige, som du stort set ikke kan klare uden at logge på computeren.

Mobilen er meget mere end en telefon

Da mobiltelefonen først kom på markedet, var den mange gange større og kunne en brøkdel af, hvad den kan i dag. Mobilen er i dag et multiværktøj, der kan meget mere end at ringe til naboen. Dette er dog stadig den allervigtigste funktion, og derfor er det vigtigt, at du har et godt mobilabonnement. Dette har du typisk muligheden for at få, som du vil have det. Det vil sige, at du kan vælge, om du har brug for meget taletid eller mobildata til at gå på internettet.

På stort set alle telefoner kan du i dag hente applikations, eller “apps”, ned. For eksempel kan du få en app fra e-boks eller andre offentlige platforme, der sikrer, at du får den information, du har brug for.