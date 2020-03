Send til din ven. X Artiklen: Sådan pakker du dine gaver ind på en delikat og lækker måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan pakker du dine gaver ind på en delikat og lækker måde

Selve dét at åbne en gave er en vigtig del af helhedsoplevelsen, når vi får en gave. Derfor kan en flot gaveindpakning have stor betydning og give meget glæde hos modtageren. Det kan dog være svært at finde på kreative gaveindpakningsmuligheder, der både er æstetiske, nemme og billige. Med cellofan er dette dog ikke noget problem, og nærmest uanset hvad du pakker ind, vil det se flot ud.

Cellofanindpakning til mange formål Transparente cellofanposer giver gaven et utroligt flot, skinnende udtryk og kan bruges til mange forskellige formål. Det er for eksempel altid flot at pakke noget lækkert slik eller chokolade ned i en cellofanpose, da det vil se eksklusivt og indbydende ud. Dette kan være den perfekte værtindegave, som vil falde i god jord til hvem som helst. Poserne i cellofan kan fås i mange forskellige størrelser, så de både kan bruges til at pakke større og mindre ting ind. De fås også formet som et kræmmerhus, hvilket er oplagt, hvis de skal bruges som slikpose. Derudover er der også poser med en bund, der gør, at de kan stå op.

De fleste kender nok den knitrende lyd af cellofan, og den forbindes ofte med gaver, glæde og spænding.