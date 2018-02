Sådan kommer du i gang med din professionelle hjemmeside

Vælger du at lave hjemmesiden selv, er du selv ansvarlig for at få den til at fungere optimalt. Din hjemmeside skal ikke kun vise dine produkter, ydelser eller servicer frem. Den skal også være nem at bruge, den skal være pæn at se på, og den skal have en overskuelig struktur, så din målgruppe altid kan finde det, de leder efter.

Overlad-det-til-profferne-metoden

Vælger du til gengæld at hyre professionelle webdesignere eller et webbureau til at lave din hjemmeside for dig, slipper du fuldstændig for al bøvl forbundet projektet. Mange webdesignere og bureauer tilbyder forskellige løsninger, for eksempel tilbyder langt de fleste webbureauer en fuld pakke, der består af oprettelse af hjemmeside, content creation til hjemmeside og markedsføring af din hjemmeside.

Men mange tilbyder også simplere løsninger, så hvis du allerede er et geni inden for digital markedsføring, kan du derfor nøjes med at købe en hjemmeside og intet mere.

Før du beslutter dig for hvilken vej, du vil tage, kan det være en god idé at lave en grundig analyse af dit behov og din situation.

For eksempel kan du lave en SWOT-analyse, og på den måde får du et overblik over, hvad dine styrker er, hvad dine svagheder er, hvilke udfordringer du står over for, og hvilke muligheder der ligger for dine fødder.

Når du har gjort det, har du det bedste beslutningsgrundlag for, om du selv skal lave din hjemmeside, eller om du skal have andre ind over dit projekt.