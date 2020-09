Send til din ven. X Artiklen: Sådan kommer du i gang med at drive en webshop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan kommer du i gang med at drive en webshop

Denne artikel indeholder annonceret indhold. Det er i dag blevet utroligt populært at drive en webshop. Det er noget, som rigtig mange drømmer om, og det er der da også mange gode grunde til. Først og fremmest er det væsentlig billigere at drive en webshop, end det er at have en fysisk butik, og samtidig stiller det som regel ikke så strenge krav til arbejdstiderne, som der er i en almindelig butik.

Derudover er der også mange, der finder det mere interessant at drive en webshop, fordi det foregår online, og den digitale udvikling sker hele tiden. Hvis du er en af de mange danskere, der går med en drøm om at starte en webshop, så kan du med stor fordel læse med her i denne artikel, hvor du blandt andet kan blive klogere på, hvad du skal have styr på, inden du springer ud i det.

Find ud af hvilke produkter du vil sælge Det absolut vigtigste i forbindelse med at starte en webshop er at finde ud af, hvad det er for nogle produkter, du gerne vil sælge. Det kan for eksempel være:

Tøj

Sko

Smykker

Parfumer

Skønhedsprodukter

Mobilcovers

Hobbyartikler

Inden du beslutter dig for, hvad du vil sælge, så kan det være en god ide at overveje, hvor meget lagerplads du skal bruge, og hvordan pakkerne skal sendes. For eksempel kræver salg af smykker væsentlig mindre lagerplads end salg af sko, og de vil også være billigere at sende med posten, fordi smykkerne kan sendes som et almindeligt brev. Når du har fundet ud af, hvilke produkter du vil sælge, gælder det om at få leverandøraftaler i hus, så du også har nogle produkter, som du kan sælge.

Få etableret en webshop og markedsfør den Næste skridt er at få etableret en webshop, og for at du kan få nogle kunder, er det også nødvendigt at få foretaget en eller anden form for markedsføring, så du kan gøre folk opmærksomme på din webshop. Markedsføring kan for eksempel være i form af SEO, Google Ads eller annoncering på sociale medier.