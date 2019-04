Send til din ven. X Artiklen: Sådan kan skoleelever lære om klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan kan skoleelever lære om klimaet

I skolen lærer børn mere og mere om miljøet, og mange folkeskolelærere vælger også at have hele forløb, hvor de fokuserer på klimaet. Klimaet er hvert år højt på den politiske dagsorden, og her stilles der ofte spørgsmålstegn ved, hvad vi kan gøre, for at stoppe de klimaforandringer, der er kommet som konsekvens af menneskets livsstil. Derfor lærer børnene allerede i folkeskolen om klima og miljø - og om hvordan hele økosystemet hænger sammen. Her kan du læse om ét af de mange forsøg, som skolebørn udfører - i forsøget bruges blandt andet reagensglas, stanniol og vandplanter. Formålet med forsøget er at give eleverne et indblik i og forståelse for, hvordan fotosyntese fungerer.

Eksempel på forsøg med klima i fokus: Forsøg med fotosyntese og ånding Planter kan ved hjælp af solens energi omdanne CO2 og vand til næringsstoffer (kulhydrat) og oxygen (O2). Det er den proces, vi kender som fotosyntese, og den ser således ud: Lys + CO2 + vand → kulhydrat + O2 Fotosyntese fungerer ved, at solen skinner på planterne, som derefter producerer kulhydrat (sukker). Det bruger planterne enten med det samme, eller også “gemmer” de det til senere. Fra denne proces kommer også et affaldsstof, nemlig oxygen (ilt), hvilket udåndes til omgivelserne. Når det så bliver mørkt, og natten falder på, skal planterne bruge energi fra næringsstofferne, hvorefter de “indånder” den oxygen, der findes i omgivelserne - præcis som mennesker og dyr. Denne proces kaldes også ånding, og ser således ud, når man putter den på formel: kulhydrat + O2 > CO2 + vand + energi Affaldsstofferne fra processen er CO2, der åndes ud til omgivelserne. Herudover også vand, som oftest bliver inde i planten, så den kan bruge det senere. Lige så lang tid, solen skinner på planten, vil fotosyntesen være større end plantens ånding. En plante, der udsættes for lys vil derfor udånde O2, mens en plante, der er placeret i mørke vil udånde CO2. Sådan viser du det med et forsøg:

For at komme i gang med forsøget skal du bruge følgende: - 3 reagensglas

- 1 stativ

- 3 propper

- 2 vandplanter (vandpest)

- CO2-indikator

- Stanniol

- Eventuelt en lampe (60W) Start med at placere en vandplante i to af reagensglassene. Fyld CO2-indikator i alle tre glas. Fyld i, indtil planterne er helt dækkende, og så væsken står lige højt i alle glassene. Herefter folder I stanniol om det ene af de to glas, hvor der er en vandplante i. Placer glassene i stativet, og sørg for, at der er lys på forsøgsopstillingen. For det tydeligste resultat lader I forsøget strække sig over flere dage - eller i hvert fald indtil I kan se et tydeligt farveskift i de to glas med planter. Hvilket farveskift, tror I, der vil komme? Hvis I sætter en lampe til at lyse på glassene hele tiden, vil farveskiftet blive tydeligere og samtidig opstå hurtigere.