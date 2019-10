Sådan kan en usund livsstil påvirke din krop

Du har sikkert hørt flere gange før, at det er vigtigt at have en sund livsstil, men har man svært ved at opbygge gode og sunde vaner, kan det være en træls sætning at høre. Måske får man dårlig samvittighed, når man ikke motionerer eller spiser sundt, eller måske har du bare svært ved at få dig kæmpet op ad sofaen, når du smider dig i den efter en travl arbejdsdag.

Lige meget hvad så er det vigtigt, at man sørger for at opbygge nogle gode og sunde vaner, så man kan vende sin livsstil om. Er du i tvivl om, hvordan en usund livsstil kan påvirke din krop, så kan du blive klogere på netop det herunder.

Med sigt kan den manglende motion og de usunde spisevaner påvirke mange ting

Manglende motion og usunde spisevaner kan på sigt påvirke mange ting, uden at man egentligt er bevidst om det. Når man hverken får motioneret eller spist ordentligt, vil man på sigt kunne mærke det på sin krop og sit sind. Måske har du svært ved at koncentrere dig, måske er du mere træt, eller måske har du nemmere ved at blive frustreret over små ting.

Derudover kan de usunde vaner også påvirke kroppen. Man tager på, og det kan sætte sine spor. Strækmærker, varicer og uren hud er blot nogle af de ting, man kan risikere at opleve, hvis man ikke ændrer sine vaner. Læs fakta om varicer ved at trykke på linket, hvis du er interesseret i at vide mere.

Brug nettet til at søge inspiration til en sund livsstil

Er du i tvivl om, hvor du skal starte, hvis du har tanker om at ændre din livsstil – så kan det være en god idé at starte på nettet. På nettet kan du søge inspiration til motion, sunde opskrifter og meget mere, som kan hjælpe dig på rette vej.