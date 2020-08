Send til din ven. X Artiklen: Sådan kan du udvide din virksomhed som selvstændig på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan kan du udvide din virksomhed som selvstændig på Sjælland

Der er flere og flere mennesker i dag, der vælger at blive selvstændige, og det er fantastisk for os alle sammen og for vores økonomi som samfund. Der er nemlig ikke nogen tvivl om, at det er en stor gevinst for hele landet, når der kommer flere selvstændige, da de skaber arbejdspladser i takt med at de vokser, ligesom der også bliver skabt vækst, der gavner os som land. Derfor er det altid vigtigt som selvstændig, at du har et stort fokus på, at du skal gøre det nemmere for dig selv at kunne få din virksomhed til at vokse, ligesom det altid er vigtigt, at du har dette fokus, hvis du gerne vil nå længere med din virksomhed. Så hvordan kan du gøre det og samtidig udnytte de muligheder, du har ved at bo på Sjælland?

Hav altid en finger på pulsen og følg med i erhvervslivet Det er naturligvis altid vigtigt, at du følger med i det, der sker omkring dig, så du også har en klar fornemmelse for, hvad der dels rør sig i samfundet men også hvor det danske erhvervsliv generelt set er på vej hen. Følg det danske erhvervsliv på ownr.dk, så du kan følge med i, hvordan andre virksomheder i din branche vælger at fokusere. Samtidig er det fedt at være selvstændig på Sjælland, da der er et stort netværk af iværksættere her, som du kan tage del i og komme i netværk med. Der er en god mulighed for at skabe nogle fantastiske kontakter og venskaber her på Sjælland, og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver nemmere for os alle sammen at vokse, så længe vi også sørger for at hjælpe hinanden og støtte der, hvor vi kan.

Udvid mod nord og få del af et nyt marked Her i Skandinavien har vi generelt set en stor mulighed for at kunne skabe nogle tætte samarbejder og arbejde sammen på tværs af grænserne. Som iværksætter på Sjælland har du en stor fordel, da du er langt tættere på vores naboland Sverige, end alle andre her i Danmark. Det betyder også, at det er nemmere for os på Sjælland at udvide mod nord, da vi hurtigere kan tage til møder med potentielle svenske kunder. Det er naturligvis vigtigt, at du tænker over den sprogbarriere, der uden tvivl eksisterer, selvom dansk og svensk ligger meget tæt op ad hinanden. Du kan tage et svenskkursus for erhverv, så du kan blive bedre til at tale og forstå svensk, da det vil give dig en stor fordel, når du rejser mod nord og forsøger at skabe nye kontakter og få nye kunder i Sverige.