Sådan kan du overraske din partner med nyt tøj

Har du en partner, der ikke går vældigt meget op i sit tøjvalg, så kan det være frustrerende, når man skal noget, og valget igen ender på de velkendte joggingbukser eller den samme gamle skjorte. Det er i mange tilfælde her, at man som partner indser, at skal ens partner i nyt tøj, så er det nok dig som kæreste, der kan sikre, at det sker. Har du en idé om at ville overraske din partner med nyt tøj, men er du i tvivl om, hvordan du kan gøre det, så gaven falder i god jord, så kan du få inspiration til netop det herunder.

Kombinér tøjgaven med en udflugt

Hvis du før har givet din partner nyt tøj i gave, som ikke umiddelbart faldt i så god jord, så kan det være, at du er lidt modløs denne gang. Du kan dog gøre flere ting, som kan gøre en blød pakke mere spændende. Eksempelvis kan du kombinere den bløde tøjpakke med en udflugt. På den måde kan din partner se, at der er et klart budskab med gaven, og at du ikke blot giver den, fordi du synes, at din partners tøj er forfærdeligt. Når man kombinerer de to, vil din partner have større tilbøjelighed til at tage det nye tøj på, da vedkommende ved, at det er købt til en bestemt anledning – hvilket i sidste ende er med til at forhøje glæden og overraskelsen ved pakken.