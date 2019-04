Artiklen: Sådan kan du øge chancerne for et boligsalg

Har du planer om at komme af med boligen, så læs videre her. Vi giver dig en række tips omkring, hvad du kan gøre for at gøre din bolig mere attraktiv for potentielle købere, og øge chancerne for et salg.

Jo renere boligen ser ud, jo mere har man lyst til at bo der, antages det typisk. Dette gælder allerede fra før køberne kommer ind i boligen, det vil sige, indkørslen og boligens forgrund kan være de første steder man kan starte optimering af boligen. Da førstehåndsindtrykket er afgørende for et boligsalg betyder dette naturligvis, at hvis boligen trænger til at blive malet, så kan kaste sig ud i sådan et projekt. Dette er også noget der kan øge prisen muligvis, så se det som en investering.

Før vi bevæger os indad kan vi forblive udendørs og se på haven. Har ejendommen store vinduer med udsigt til haven giver det mening at bruge lidt tid på at istandsætte denne, da køber naturligvis skal overbevises om, at denne ejendom er den perfekte for ham/hun.

Køkkenalrummet er typisk et af de områder vi opholder os mest som familie. Er ejendomsejeren ryger, er det oftest også her man går hen for at ryge, og samtidig også her, at madlugt oftest stammer fra. Sørg derfor at der er luftet godt ud i hjemmet, og især i køkkenalrummet. Hvis de potentielle købere er ikke-rygere kan lugten af røg være et dårligt førstehåndsindtryk, og det er heller ikke alle der er lige begejstrede for lugten af eksempelvis stærkt krydret mad.

Udvælg 1-2 punkter herfra der kan forbedres, renoveres eller istandsættes inden for kort tid. Dette kunne muligvis medføre til en højere pris. Tal med din ejendomsmægler Hørsholm om, hvorvidt dine planlagte ændringer kunne have en indflydelse på prisen.

Er der sat flueben ved alle ovenstående punkter, så kan man gå i gang med at arbejde ud fra tilstandsrapporten. I tilstandsrapporten finder man alle de fejl og mangler der er ved huset. Dette kan anses som en liste over forbedringer.

Her kan du få hjælp

Inden salget for alvor er i gang skal man have udført en boligvurdering, som en ejendomsmægler typisk står for. Herefter kan man vælge at gå med ejendomsmægleren igennem hele salget, eller selv stå for det, også kaldet et selvsalg.

Mægleren vil varetage dine interesser og sørge for, at du får det bedste ud af handlen. Da de typisk har flere års erfaring, og kan rådgive dig når du har brug for det, og give dig gode råd til, hvad du skal gøre for at øge sandsynligheden for et salg.