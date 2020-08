Sådan kan du indrette dit liv som selvstændig erhvervsdrivende

Der er rigtig mange forskellige ting, du bør have styr på, når først du bliver selvstændig. Det er en god idé at have dit eget kontor, da det giver dig en base at arbejde fra, hvor du ved, at du skal være produktiv.

Det er naturligvis vigtigt, at du har gennemtænkt din beslutning grundigt, og at du har en klar plan for, hvad du skal gøre for at få succes. Det er noget af det, der skal være velovervejet, så du også har tænkt en masse forskellige ting igennem, hvis der nu skulle være noget, der gik galt, mens du starter.

Der er ikke noget større skridt for mange end at skulle springe ud som selvstændig. Det er meget nervepirrende, da der pludselig ikke længere er noget sikkerhedsnet for dig, og det kan godt være med til at stresse rigtig mange af dem, der vælger at skulle starte egen virksomhed.

Sørg for at spare penge, hvor du kan

Selvom det er en god idé at købe et kontor et sted ude i byen, betyder det ikke nødvendigvis, at du skal leje et kæmpe kontor eller skal bruge en masse penge på at indrette det. Faktisk er det første kontor gerne et mindre sted, hvor du har råd til at sidde, og hvor du ikke skal overbevise noget for nogen andre, men bare skal have et godt sted, som du kan arbejde fra.

Det betyder også, at du skal spare andre steder. Du kan blandt andet finde tilbud på mobilabonnementer, så du kan være sikker på, at du ikke ender med at betale overpris for din mobiltelefon. Når du er selvstændig, kan du trække den del af abonnementet fra, der bliver brugt til din forretning, og det er også en fed ting at kunne som selvstændig.