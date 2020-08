Send til din ven. X Artiklen: Sådan hjælper du dit barn gennem skolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan hjælper du dit barn gennem skolen

Dette indeholder sponsoreret indhold Hvis du har et barn, der er i skolealderen, kender du nok til det med lektier efter skoletid. Men det kan være meget svært at vide, hvordan man lige skal gribe det an. Børn er meget forskellige, og derfor kan nogle børn klarer det selv, mens andre behøver noget hjælp. Hvis dit barn har brug for hjælp til lektielæsning, og du ikke selv har mulighed for at hjælpe, kan du overveje lektiehjælp. Med lektiehjælp fra gotuor har du mulighed for at hjælpe dit barn på vej. Hvis du gerne vil have tips til, hvordan du hjælper dit barn gennem skolen, læs med her.

Lyt til dit barn Hvis du skal hjælpe dit barn gennem skolen, kan det være en rigtig god ide at lytte til dit barn. Det kan være de har nogle problemer eller spørgsmål de gerne vil have du lytter til eller hjælper dem med. Det er vigtigt at du giver dig tid til at lytte til dit barn og snakker tingene igennem, så de ved at de ikke står alene med deres problemstillinger - det handler om at få skabt fortroelighed. På den måde er du sikker på dit barn kommer til dig, hvis der er noget der skulle være svært i skolen.

Hjælp, hvis de spørger En anden måde, du kan hjælpe dit barn gennem skolen, er ved at hjælpe når de spørger. Det kan være du selv har mulighed for at hjælpe dit barn med lektier, fordi du eksempelvis er rigtig god til dansk eller matematik. Og hvis du ikke selv har mulighed for at hjælpe, er det en god ide at søge hjælp til dit barn.