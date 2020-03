Send til din ven. X Artiklen: Sådan gør du hjemmet forårsklar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan gør du hjemmet forårsklar

Solen er lige så stille begyndt at titte frem og frostgraderne er ved at være fortid. Foråret er på vej, og det betyder for mange, at der skal sættes gang i en række projekter, som skal gøre hjemmet klar til forår og sommer. Men hvad er det egentlig for nogle ting, der skal fikse, nu vejret tillader det? Det kan du læse mere om i det følgende.

Taget skal friskes op Husets facade er en af de ting, der særligt trænger til at kærlig hånd efter en lang og vinter. Derfor er taget også en af de ting, som du skal have frisket op her i foråret. Giv dit tag en omgang rens, så det igen står flot. Jo bedre du er til at vedligeholde dit tag, jo flere år holder det også.

Hvis du ikke er så meget for selv at skulle klare tagrens, kan du hyre professionelle til jobbet. Det er muligt at finde specialister her indenfor i hele Danmark. Du for eksempel finde hjælp til tagrens på Sjælland, hvis du kommer fra denne del af landet.

Foruden at fikse taget, er der også en god chance for, at husets mure trænger til en omgang - enten rens eller maling. Når du har klaret taget, kan du derfor passende tage resten af det udvendige af huset.

Haven skal have en kærlig hånd Et andet projekt du kan give dig i kast med, er at sætte haven i stand, så den er klar til sommeren. Det vil sige, at du skal begynde at sætte gang i græsslåmaskinen, plante blomster og fødevarer, og at terrassen skal sættes i stand. Disse ting er alt sammen noget, som foråret tillader dig at gå i gang med. Jo hurtigere du kan få ordnet disse ting, jo hurtigere kan du også komme i gang med at nyde haven og solen på terrassen. Selvom temperaturerne endnu ikke er helt i top, kan du godt nyde en kop kaffe på din nyistandsatte terrasse, når solen skinner her i forårsmånederne.