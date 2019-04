Send til din ven. X Artiklen: Sådan gør du din terrasse forårsklar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan gør du din terrasse forårsklar

Foråret nærmer sig og det betyder for mange, at de skal til at bruge meget tid ude på deres terrasse. Af denne grund ønsker mange at have en terrasse, som fremstår pæn og nydelig således, at man nyder at være på den. Efter vinteren trænger terrassen i høj grad til at blive gjort forårsklar, da vintermånederne kan være hårde ved ens terrasse. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du får gjort din terrasse forårsklar.

Rengøring Det første, som man bør gøre i forbindelse med forårsklargøringen af ens terrasse, er at rengøre terrassen grundigt. Hvordan rengøringen bør foregå, afhænger i høj grad af hvilket materiale, som terrassen er lavet af. Har man en terrasse med træbelægning, så skal man rengøre på en anden måde, end hvis man har flisebelægning. Uanset, om man har træ eller fliser, så bør man starte med at vaske terrassen grundigt. Herefter kan man påbegynde at fjerne alger, som helt sikkert er begyndt at vise sig over vinteren.

Hvis man har træbelægning på sin terrasse, så bør man give træet en oliebehandling efter, at man har fjernet algerne. Hvilken form for olie, som man skal bruge, afhænger af hvilken type af træ der er på ens terrasse. Undersøg derfor dette grundigt inden, at du begynder at behandle med olie, da det er vigtigt, at man benytter en olietype, som passer til træet.

Møbler For at gøre ens terrasse dejlig forårsklar, så bør man overveje, hvilke møbler man ønsker at have på terrassen. Det kan være, at man har nogle møbler, som stadig fungerer fint fra sidste år, men er dette ikke tilfældet, så bør man begynde at se sig om efter nogle nye møbler. Når man skal vælge havemøbler, så er det vigtigt, at man både har helt styr på ens behov og på pladsdimensioner. Har man en mindre terrasse, så kan det især være svært at finde nogle møbler, som både opfylder ens behov, men som samtidig ikke fylder alt for meget på terrassen. Har man en tendens til pladsproblemer, så kan det være en ide at overveje havebænke i et pænt design, da disse fylder langt mindre end stole til tilsvarende antal personer.