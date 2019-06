Sådan forarbejder du stress og spændinger

Her i artiklen kigger vi ind i, hvordan man ganske simpelt kan undgå og forebygge nogle af de stresssymptomer, man måske er på vej hen imod. Og på den måde kan man altså måske forebygge en sygdom, der ikke kun går ud over dig selv og dit helbred, men som også går ud over hele din familie, dine kollegaer og sågar dine venner. Læs med videre.

Stress er blevet en folkesyge i Danmark, og hvert år rammes flere og flere af de ubehagelige konsekvenser, der følger med stress i hverdagen. Denne tendens skyldes ikke altid, at vi har fået mere at lave på vores respektive arbejdspladser, men i lige så høj grad, at hele den danske arbejdskultur fra skolebænken og helt frem til pensionsalderen i højere og højere grad bærer præg af en til tider usund performance-kultur.

Forebyg spændinger og irritation

En af de ting, der i særdeleshed kan være med til, at man i sidste ende bliver så stresset, at man ender i en sygemelding, er, at man går rundt med irritation og spændinger i kroppen. For med spændinger i kroppen er man ikke helt egnet til at sidde koncentreret i flere timer.

Dette betyder for de fleste, at de bliver frustrerede i løbet af dagen, og hvis man så allerede føler sig presset af den ene eller den anden årsag, kan det være det lod på vægtskålen, der gør, at man måske ikke kan klare mere – og så er det altså for sent.

Men heldigvis er der en kur mod spændinger og irritation i kroppen. Ganske let og hurtigt kan man nemlig gå i behandling for netop dette, og så tager det faktisk ikke lang tid, førend at en fagspecialist har fjernes de knuder og spændinger, der kunne være årsag til din frustration og smerte.

Overordnet set kan man gøre to ting, for at forebygge spændinger – man kan finde en faglært i at udøve professionel massage, eller man kan finde en fysioterapeut, som ikke bare er udlært i håndværket, men som også har forstand, på, hvordan det hele fungerer inden i kroppen. Hvad der virker bedst, må man selv prøve sig frem til, men i bund og grund kan begge parter bistå eller rådgive til, hvordan man undgår denne slags ubehageligheder i fremtiden – og så kan man altså gå på arbejde igen, uden at man skal være frustreret eller irriteret over smerter rundt omkring i kroppen. Læs blandt andet mere om behandling på sensetik.dk.