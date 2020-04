Sådan flytter du nemmest og billigst

Du tænker sikkert, at den billigste måde at flytte på, må være at gøre det selv. Det er også – i teorien – rigtigt. Helt alene kan du sandsynligvis ikke gøre det, da større indbo som seng, spisebord og skab kræver mindst to personer. Men så får du bare familie, venner og bekendte til at hjælpe dig – de bruger sikkert gerne en hel dag for en pizza og et par øl, når flytningen er overstået. Uanset hvor glad du er for familie, venner og bekendte, så er de med stor sikkerhed amatører, når det kommer til at flytte. ”Ups – Jeg kom vist til at tabe din bordlampe ned ad trappen – Jeg håber ikke, den var alt for dyr”…

Hvis du ikke bruger en professionel flyttemand, er der stor risiko for skader på, ikke bare dit indbo, men også på de boliger, du flytter fra og til. Utallige dørkarme er blevet ødelagt gennem tiden, når folk selv har forsøgt at bakse en bordplade igennem. Utallige trægulve har fået lange ridser, når folk har trukket et klædeskab hen over det.