Sådan finder du en dygtig og billig advokat

Alle ved at advokater er dyre – man hører nogen gange om timepriser på over 2.000,- kr. Sådan nogle beløb kan få folk til helt at opgive at kontakte en advokat, selvom man har et juridisk problem, man ikke selv kan løse. Der findes gratis advokathjælp men det er som regel kun rådgivning og hvad man kan gøre i en given situation, og ikke decideret advokatarbejde.

Det sker ind imellem, at man alligevel bliver nødt til at få professionel juridisk hjælp; det kan for eksempel være i forbindelse med en skilsmisse, et dødsbo, en ægtepagt, en inkassosag eller måske en erhvervssag. Hvad gør man så? Nogle skriver et opslag på Facebook: ”Kender I en god advokat?”, andre spørger venner og bekendte mens andre igen leder på nettet. Fælles for at disse metoder er, at det bliver rent tilfældigt, hvilket advokatkontor man eventuelt kommer i kontakt med. Er advokaten god? Det ved man ikke. Er advokaten dyr? Det ved man ikke. For at undgå denne usikkerhed, kommer her et godt råd.