Sådan får du styr på din garderobe

Kender du det med, at du står og har tøjkrise om morgenen, selvom dit skab er fyldt med tøj? Eller det med at du ikke har noget tøj, der passer til det, du skal? Du kan her få nogle tips til at få styr på din garderobe, så du kan skære ned på trælse tøjkriser og panik over dit tøj.

Sortér grundigt ud i dit tøj Der er garanteret en hel masse tøj, som du gemmer på, selvom du aldrig bruger det. Det kan der være mange grunde til, men ligegyldigt hvad er det som regel slet ikke nødvendigt at gemme på. Hvis du vil have bedre overblik over din garderobe og undgå tøjkriser, så skal du sortere grundigt ud i dit tøj. Det kan være en god idé, hvis du tager hvert stykke tøj i din garderobe og spørger dig selv: · Klæder dette stykke tøj mig?

· Får jeg en god følelse indeni, når jeg bruger dette stykke tøj?

· Klæder dette stykke tøj min kropstype?

· Har jeg brugt dette stykke tøj inden for det seneste år? Hvis ikke du kan svare ja til alle de spørgsmål, er det højst sandsynlig ikke et stykke tøj, som er værd at have liggende i din garderobe længere.