Send til din ven. X Artiklen: Sådan får du mere motiverede ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan får du mere motiverede ansatte

Det må være enhver virksomhedsejers drøm at have ansatte, der er motiverede og glade for deres arbejde. Du kan ikke ene og alene styre, hvorvidt dine ansatte føler sig motiverede, men du kan sagtens gøre noget for at medvirke til det. Men hvad kan du gøre, og hvor skal du starte henne?

Anerkend dine ansatte Som ansat er du mere tilbøjelig til at gøre et effektivt stykke arbejde, hvis du føler dig motiveret og glad. Derfor vil det kun være rigtig positivt for virksomhedens resultater og energien på arbejdspladsen, hvis dine ansatte er motiverede. Du kan hjælpe til at motivere dine ansatte ved f.eks. at huske at anerkende dem. Der er ingen, der ikke godt kan lide at få ros og specielt af deres leder. Når folk kan mærke, at deres arbejde bliver værdsat og set, vil det automatisk motivere dem til at fortsætte det gode arbejde.

Forkæl dine ansatte med en firmagave Hvis du vælger at give dine ansatte en firmagave på deres fødselsdag eller til jul, er det nok ikke dét, der afgør, hvorvidt de vil føle sig motiverede til at arbejde eller ej. Men det vil helt bestemt kunne gøre en forskel i det lange løb. Når du giver dine ansatte firmagaver, viser det nemlig, at du giver dem noget igen. Du viser, at du sender dem en ekstra tanke. Du kan købe gaver hos valgfrigave.dk, hvis du vil forkæl dine medarbejdere med en firmagave.