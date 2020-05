Send til din ven. X Artiklen: Sådan får du 3 gratis tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan får du 3 gratis tilbud

Har du brug for en håndværker til at udføre en opgave, så er der flere måder, du kan gribe den sag an på. Enten kender du allerede en håndværker og ringer med det samme til ham og aftaler en tid. Når opgaven er løst, får du regningen – og den er sikkert ikke i den billige ende. Hvis ikke du kender en håndværker, så spørger du måske rundt blandt familie og venner (og evt på facebook) om der er nogen, der kender en god maler, murer, gulvafsliber, blikkenslager eller hvad det nu er, du har brug for. Du får måske et svar men har ingen mulighed for at vide, om det rent faktisk er en god håndværker og om han er dyr eller billig.

3 gratis tilbud En meget bedre måde at komme i kontakt med håndværkere på, er at indhente 3 tilbud – og det er meget nemmere end det lyder. På nettet er der i dag flere tilbudsportaler, som tilbyder at gøre al arbejdet med at indhente tilbud – og det gør de endda 100 pct. gratis og uforpligtende for dig. Skal du f.eks. bruge en vvs-mand, så går du på 3vvstilbud.dk og udfylder et skema, hvor du beskriver, hvad det er, du ønsker tilbud på. Du tilføjer dine kontaktoplysninger og trykker send – så er du færdig. Din vvs-opgave bliver derefter udsendt til i forvejen godkendte vvs- og blikkenslager virksomheder, der er kvalificerede til at løse opgaven. I løbet af et par dage bliver du kontaktet af op til 3 vvs-firmaer med hver deres attraktive tilbud. Med 3 tilbud på bordet kan du frit vælge det, du bedst synes om – eller du kan afslå dem alle 3 – det er helt op til dig. Og som allerede nævnt, så er det fuldstændigt uforpligtende og gratis for dig som kunde, at indhente tilbud på denne måde.







Tilbud på udarbejdelse af en tilstandsrapport Når et hus eller anden fast ejendom skal sælges, skal der foreligge en gyldig tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig og er sammen med elinstallationsrapporten nødvendig for, at køberen kan tegne en ejerskifteforsikring. Den 1. januar 2015 blev den øvre grænse for, hvor stort et vederlag en bygningssagkyndig må tage for at udarbejde en tilstandsrapport ophævet. Det betyder, at man som boligejer skal sørge for at få en fast pris inden arbejdet går i gang. Igen er den smarteste løsning at bestille 3 gratis tilbud på en tilstandsrapport, hvorefter man kan vælge det billigste tilbud og således spare mange penge. Der kan være op til 25% i forskel på det dyreste og det billigste tilbud.

Andre typer af opgaver Det er ikke kun de klassiske håndværkererhverv, det er muligt at få 3 gratis tilbud i. Her kommer nogle eksempler: Gartner: Alt fra almindelig havevedligeholdelse til en total omlægning af haven.

Træfældning: Fældning af træer, topkapning, buskrydning, stubfræsning osv.

Fotograf: Bryllupsbilleder, konfirmationsbilleder, portrætter, erhvervsfotos osv.

Advokat: Inkasso, testamente, skilsmisse, dødsbo, fremtidsfuldmagt osv.

Rengøring: Privat rengøring pr dag, pr uge, pr måned eller en flytterengøring

Forsikring: Indboforsikring, kaskoforsikring, ulykkesforsikring, knallertforsikring osv.

Flyttefirma: Alle former for flytteopgaver fra et klaver til en hel virksomhed.