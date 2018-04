Sådan får din virksomhed succes på internettet

Det er vigtigt, at man ikke tilsidesætter sin virksomheds hjemmeside. Digitaliseringen har medført, at der konstant er flere virksomheder, som får en hjemmeside, da denne platform kan være med til at udvide målgruppen og dermed øge din virksomheds omsætning. Det lyder meget fint, at din virksomhed kan få flere konverteringer, dog kræver dette mange ressourcer og tid, så det gælder med at bibeholde motivationen .

Uanset om din virksomhed sælger specifikke produkter eller serviceydelser, så er det vigtigt, at din virksomhed er optimeret korrekt. Som virksomhedsejer kan det til tider virke uoverskueligt både at have en fysisk butik samt en hjemmeside. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du ikke negligerer hjemmeside. I denne artikel finder ud gode råd til, hvordan din virksomhed får succes på internettet.

Linkbuilding indebærer dermed, at din virksomhed skal udvikle en strategi for, hvordan din hjemmeside får links fra relevante eksterne sider. Ved at klikke her ser du et eksempel på en webshop, som har benyttet sig af linkbuilding. Dette kan man som virksomhedsejer vælge at betale sig fra. Hvis budgettet ikke tillader dette, så er det vigtigt, at du som virksomhedsejer samt dine medarbejdere er aktive på de sociale medier og laver indhold, som er delevenligt.

Linkbuilding Links er en vigtig del af søgeoptimering. Før i tiden var det nok, at din hjemmeside fik links fra andre hjemmesider ligegyldig, hvordan kvaliteten af disse var. Nu kræver links fra eksterne sider, at de eksterne sider er relevante og har godt indhold. Som virksomhed skal du derfor skabe godt indhold på din egen hjemmeside, således andre hjemmesider har lyst til at linke videre til din hjemmeside. Det vil sige, at jo bedre og relevante links der guider videre til din hjemmeside, jo bedre rangering får du på Google. Hvad er gode links tænker du måske? Gode links er de link, som læseren rent faktisk klikker på. Desuden under Google, hvor længe læseren bruger på hjemmesiden og hvad de rent faktisk foretager sig, når de er blevet linket ind på en side.

Får at din virksomhed får flere konvertering, kræver det, at din virksomhed bliver set af potentielle kunder. Det sker ved at man lave såkaldt søgeoptimering. Søgeoptimering har til formål at optimere en hjemmeside, således hjemmesiden samt dens indhold stemmer overens med Googles krav. Google stiller nemlig en række krav til hjemmesider, som desuden ofte bliver omtalt som algoritmer. Det er ikke alle af Googles algoritmer, som er blevet offentliggjort, hvilket man som virksomhed bliver nødt til at prøve sig lidt frem. Dog er nedenstående afsnit en vigtig faktor som Google favoriserer.

Match din virksomhed med internettets muligheder

Alt afhængig af hvilken virksomhed du ejer og hvad i sælger, er der flere muligheder for, hvordan man kan få succes på internettet. Hvis din virksomhed sælger konkrete produkter, så kan det være en glimrende idé at benytte Google Shopping.

Hvad er Google shopping?Google shopping er de annoncer, som typisk ligger øverst eller til højre side, når man søger på Google. Google Shopping kampagner kan give et utroligt højt afkast, så hvis du for eksempel ejer en webshop, så er det bare med at komme i gang. Så hvis du for eksempel sælger økologisk babytøj, så kan disse hjælpe dig med at sætte Google Shopping op Google Shopping er ikke det samme som de traditionelle AdWords annoncer, hvilket gør det muligt for din virksomhed både at have Adwords og Shopping.

Som tidligere nævnt er det en tidskrævende og ressourcetung proces at få succes på internettet. Alt afhængig af hvor stor og hvor mange medarbejdere din virksomhed har, så kan det være fordelagtigt at kontakte et digitalt bureau. Et digitalt bureau kan hjælpe med at lave en ordentlig søgeoptimering. Hvis du ligeledes ønsker at have betalte annoncer, således din virksomheds hjemmeside bliver set øverst på relevante søgeord, så kan et digitalt bureau ligeledes hjælpe med dette.