Sådan aktiverer du bedst din kat

Katte er på mange punkter selektive dyr, som lever deres eget liv. Hver kat er unik, og de har hver især deres egne præferencer. Derfor kan det være svært at finde den helt rigtige aktivitet til den specifikke kat. Derfor får du her 3 gode ideer til aktivering, som du nemt kan sætte op for din kat.

Den intelligente kat

Generelt kan det være besværligt at finde aktiviteter til katte, men de intelligente katte er altså sværere at holde stimulerede. De kommer hurtigt til at kede sig, hvis de ikke bliver udfordret, hvilket kan ende med at frustrationen bliver taget ud på møbler eller menneskerne omkring katten. For den intelligente kat, er det vigtigt at have noget forskelligt legetøj, som man skifter mellem, så katten ikke kommer til at kede sig ligeså hurtigt som hvis den kun havde ét legetøj ad gangen.

Man behøver ikke at bruge mange penge på legetøj, da meget kan laves selv. Her spiller toiletruller en stor rolle. Man kan nøjes med en enkelt, hvor man laver små huller i, så katten skal arbejde for at få godbidder ud. Man kan også tage en masse, og bruge lim til at sætte dem fast i en kasse, oven på hinanden. Katten skal altså afprøve adskillige ruller, før den får fat i en godbid.