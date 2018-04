SNOW FUN ÅBNER NY CYKELAFDELING

Opkøbt cykelbutik

I november sidste år opkøbte Snow Fun cykelbutikken Fabin Sport, som nu er lukket og er blevet integreret i Snow Fun. Cykelkonceptet kører videre i Snow Funs ånd, og de tidligere medarbejdere i Fabin Sport vil medvirke til at tilføre kompetencer og know how til butikken, der får en seriøs og konkurrencedygtig profil inden for cykling. ”Michael, Tim og Klaus passer rigtigt godt ind i teamet i Snow Fun. Ikke kun på grund af det, de rent fagligt kan: Det er også et vigtigt aktiv for os, at de – som alt vores øvrige personale – er aktive sportsudøvere og brænder for deres fag og for at give kunden den bedste mulige oplevelse”, siger Jan Krøyer. I den nye cykelafdeling vil der være et bredt sortiment af enkeltstart-/tri-cykler, mountainbikes, landevejs-, cross- og gravelcykler fra eksklusive mærker som Trek, Merida og Pinarello. ”Men vi vil også have citybikes og elcykler til den helt almindelige cyklist”, siger Jan Krøyer, som ser meget frem til at åbne dørene for den nye afdeling d. 2. maj.