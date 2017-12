SMED, MENS JERNET ER VARMT

Af: Helle Høilund-Carlsen

Har du prøvet at sidde med en Rubiksterning? Vendt og drejet på terningen for at finde en løsning, så alle farverne passer sammen? Mange små og mellemstore virksomheder skal dagligt tage stilling til, hvordan virksomhedens fremtid bliver sikret. Det er af de rå markedskræfter, der opstår nye lønsomme vækstmuligheder.

Der tales i øjeblikket en del om disruption. Disruption betegnes som: Virksomheder, der gennem innovation af nye produkter undergraver/nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller.* Små virksomheder kan med få ressourcer udfordre mere etablerede. Men det kræver ressourcer og nytænkning. For dig betyder det måske, at du i en periode ansætter ekstra arbejdskraft, så du kan sige ja tak til en ordre. Måske skal din virksomhed omstilles og medarbejdere omskoles, for at du kan hoppe med på toget i kampen om markedets efterspørgsel. Hvis ikke du hopper med, hvor efterlader det jer henne?