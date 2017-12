SIDSTE SKRIG?

Der bliver desværre færre besøgende i de danske detail- og strøgbutikker.Så mange butiksindehavere bruger nu bl.a. Facebook og Instagram for at komme i kontakt med sine kunder. Men en webbutik er ikke til at komme udenom. Hvis du skal udnytte, at Kirsten i Hillerød kan blive din online kunde, selvom din fysiske butik ligger i Holbæk, så er der ingen vej udenom.

Danskerne brugte 101 mia. kr. på nettet i 2016*

Tøj og sko omsatte for rødglødende 14,3 mia hos de danske netforbrugere. Det er hovedsagligt udenlandske web-shops, der sætter sig på en stadig større bid af kagen. Tøj, sko og smykker er den kategori, der oftest købes uden for Danmark*

Små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at finde ”hullet” i økonomien, som tillader en investering i en webbutik. Der skal betales for domænenavn, forfattes tekster, tages fotos - mange fotos. Du skal indkøbe et salgssystem og bruge tid på lære at bruge det. Skal webbutikken integreres med dit regnskabssystem? Så er der i øvrigt også lige det med tiden. Med andre ord: Masser af udgifter og

arbejde, før du kan begynde at tjene penge. I den overgangsfase vil OPR-Virksomhedslån gerne være din samarbejdspartner. Lad os sammen kigge på en plan for din nye webbutik. Så kan du koncentrere dig om forsat at blive ved med at sælge ”det sidste nye skrig”.