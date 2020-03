SEO optimering – hvad er det for noget?

En af de vigtigste discipliner indenfor digital markedsføring er SEO optimering . Det er denne markedsføringsaktivitet, som er med til at skabe højere besøgstal (og i sidste ende flere salg) fra søgemaskinerne. I Danmark benytter vi os primært af Google, og derfor er det interessant for de fleste virksomheder at indtage toppen af søgeresultaterne på de søgetermer, der er relevante for forretningen.

I dag er det alfa og omega for virksomheder, at de er tilstede på nettet. Er man ikke synlig på søgemaskinerne eller på de sociale medier, så er det næsten umuligt at skabe en god forretning online. Rigtigt mange danske forretninger har ikke ret godt styr på digital markedsføring, og derfor er det godt, at der kan være hjælp at hente fra konsulenter og eksperter, som dagligt sidder med disse discipliner.

Hvordan kommer jeg i gang med SEO optimering?

Hvis du selv ønsker at komme i gang med at optimere din hjemmeside med SEO optimering, så er der faktisk en del ting, du kan tage fat i. Det er nemlig muligt at læse sig til en masse gode informationer på nettet. Ønsker du selv at komme i gang med søgemaskineoptimering, så kan nedenstående liste være med til at give dig noget inspiration til, hvor du kan starte:

Start med at læse nogle brede blogindlæg omkring SEO. Der findes et hav af gode blogindlæg (bl.a. fra føromtalte SEO lyn kursus af Micky Weis), som giver dig en god basal viden indenfor området.

Tag derefter lidt tid ud af kalenderen og søg YouTube tyndt for små videoer, som forklarer nogle af de aspekter indenfor SEO, som du er i tvivl om.

Find nogle eksperter, som du kan spørge til råds. Det kan godt være, at du skal betale dig fra det, men de penge kan være rigtigt godt givet ud.

Test! Sørg for at teste din nye viden af. Det er den absolut bedste måde at blive dygtigere indenfor SEO optimering på.

Sætter du tid af til at gøre ovenstående, så vil du blive markant klogere indenfor området. Det vil også hjælpe dig i forbindelse med at kunne sætte de helt rigtige konsulenter på opgaven, hvis du skulle ønske at outsource SEO optimeringsarbejdet.