Roskilde Kommunes medarbejdere bakker op om parkstafetten

Roskilde Kommunes medarbejdere bliver meget synlige under Nykredit/RIR Parkstafet 2018. Ikke mindst på grund af deres talstærke fremmøde. Sidste år var der omkring 100 hold, der tog turen rundt i Folkeparken i deres ens pink løbetrøjer med Roskilde Kommunes logo på.

Søren Kofoed-Jensen fra By, Kultur og Miljø Sekretariatet er en af tovholderne på kommunens deltagelse i Nykredit/RIR parkstafet 2018. Han oplyser, at Roskilde Kommunes medarbejdere har været med i de seneste fem år.

- Tidligere deltog vi i DHL-Stafetten i København, men så kom vi til at tale om, at vi også har et stafetløb i Roskilde, og det ville vi gerne bakke op om, fortæller Søren Kofoed-Jensen.



Hans kollega Klaus Højen fra kommunens HR-afdeling tilføjer, at det også har haft en positiv indvirkning på antallet af deltagere, at man har skiftet fra et stafetløb i København til Parkstafetten i Roskilde. Der er klart flere med nu.

-Det har så også medvirket til, at vi kan gøre mere ud af det sociale. Vi har et stort telt nede i Folkeparken, hvor vi hygger med noget godt at spise og drikke, fortæller Klaus Højen.



Søren Kofoed-Jensen tilføjer, at man på den måde har skabt en rigtig god tradition, hvor kommunens medarbejdere har mulighed for at mødes på tværs af afdelingerne. Og på den enkelte kommunale arbejdsplads giver det et godt sammenhold, at man stabler et løbehold på benene med henblik på at deltage i parkstafetten.

