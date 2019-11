Send til din ven. X Artiklen: Refinansiering af forbrugslån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Refinansiering af forbrugslån

Når man siger ”lån” tænker man normalt på lån såsom billån eller boliglån. Et forbrugslån er ikke helt det samme og som navnet antyder, kan det benyttes til alt muligt slags forbrug fra renovering af et køkken, til en bryllupsrejse og til uventede regninger. Kortere sagt er det lån, man bruger til forbrug indenfor en vis periode.

Man kan derefter stille sig selv spørgsmålet, hvorfor man så ikke bare kan betale forbrug med ens egne hårdt tjente penge eller penge, man har lagt til side. Det er ikke altid, at man har penge lige ved hånden og selvom man ikke behøver at købe alt og være storforbruger, så bliver man i nogle tilfælde nødt til at låne sig til pengene. Dette kan specielt være en fordel, hvis det haster og hvis der ikke er andre økonomiske muligheder.

For dig med mange dyre lån Der findes en del danskere, der bør overveje at søge refinansiering. De ejer normalt flere mindre og dyre lån på samme tid. Det er meget normalt, at disse har forbrugslån hos forskellige banker, og det er langt fra sjovt. At holde på flere forbrugslån hos forskellige låneudbydere er nemlig ikke kun dyrt, men det gør det også endnu mere svært og uoverskueligt at have styr på økonomien.

Det skyldes, at man skal tilbagebetale disse lån i forskellige afdrag om måneden, og så måske endda på forskellige tidspunkter. Det er her, at refinansiering kan være en løsning og at man kan søge om et samlelån.

Når man refinansierer forbrugslån, giver det nemlig både et bedre økonomisk overblik, og man kan også spare penge ved at gøre det ifølge refinansiere.net.

Mange af dem, der overvejer at refinansiere eller at samle alle deres forbrugslån på et sted, vælger at gøre det, fordi de har hænderne fulde af høje renter fra disse forbrugslån. Det er altid rart og positivt at høre, at man kan spare endnu flere penge med andre økonomiske løsninger.

Lavere renter Når du refinansierer dine forbrugslån for et samlelån kan du forhandle dig til bedre renter med en længere afdragsperiode, for jo større hovedstol, der er tale om og jo længere en afdragsperiode man har, jo lavere renter skal man betale.

Det er selvfølgelig bedst, hvis man kan afvikle sin gæld indenfor en kort periode. Denne mulighed giver et åndehul i ens økonomi, som kan hjælpe en del med at få hverdagen til at køre lidt mere problemfrit.

Udbydere af refinansiering Der findes en del låneudbydere, der tilbyder refinansiering af forbrugslån eller et samlelån, men når du søger om det, skal du bare huske på at markere, at det er din ansøgnings formål. Nogle af de låneudbydere, der tilbyder det er Bank Norwegian, Ekspres Bank og Ikano Bank. Vær opmærksom på, at ansøgningen om samlelån er uforpligtende, og derfor kan du altid finde indhente flere forskellige tilbud, sammenligne dem og derefter beslutte dig for, hvilket lån du skal vælge ud af dem alle. Føl dig derfor endelig ikke presset til at tage en hurtig beslutning og til at skrive under på noget.