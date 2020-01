Recyling: Et af de helt populære nytårsforsæt

Vi er netop trådt ind i 2020 - og starten på et nyt år går hånd i hånd med de famøse nytårsforsæt. Ofte lover folk sig selv at leve sundere, være et bedre menneske, være gladere, lave lektierne i bedre tid, præstere bedre på arbejdet, være en bedre forældre eller generelt forbedre sine levevaner. Det er noget vi gør, fordi der selvfølgelig altid er ting der kan blive bedre, og når vi går ind i et nyt år, lægger det på en eller anden måde op til, at vi kan starte på en frisk - en ny og bedre start.

Et af de helt populære nytårsforsæt, som mange danskere har taget til sig, er at være bedre ved miljøet. Om det handler om at spise mindre kød, køre mindre i bil, bruge mindre plastik eller at genbruge. Der er rigtig mange måder man kan være med til at forbedre klimaet. Du kan blandt andet overveje, om din vinterjakke skal købes i en genbrugsbutik eller på et loppemarked? Eller du kan overveje, om din næste telefon behøver at være sprit ny? Brugte telefoner kan være mindst lige så gode som nye telefoner, og så er de meget bedre for miljøet.

