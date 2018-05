RIR Revision støtter Roskildes virksomheder i at mødes på en sjov og uformel måde

Mange har sikkert bemærket, at parkstafetten i år officielt hedder Nykredit/RIR Revision Parkstafet 2018. Årsagen er, at RIR Revision har meldt sig som ny hovedsponsor - en opgave revisionsfirmaet løfter sammen med Nykredit.

Men hvad fik egentlig RIR Revision til at gå ind som en af to hovedsponsorer?

- Vi er selv en sportsaktiv virksomhed med adskillige løbere, og vi vil gerne være med til at støtte, at virksomhederne i Roskilde møder hinanden på en sjov og uformel måde. Når vi rådgiver vores kunder, er vi ofte ude hos dem, og vi hører jævnligt om virksomheder, som ville have glæde af at mødes, forklarer Lisbet Kindvig, partner i RIR Revision.

Hun tilføjer, at i RIR Revision er parkstafetten helt klart en af årets sammenkomster for personalet.

- Vi hygger os, griner og hepper undervejs – og vi konkurrerer selvfølgelig lidt med hinanden på tværs af kontorerne. Det er blevet en tradition gennem 15 år, fortæller Lisbet Kindvig

Udover det sociale og glæden ved motion kan RIR Revision bestemt også bruge parkstafetten til at vise flaget i fagligt øjemed. Lisbet Kindvig forklarer, at man ved parkstafetten kan komme ud med budskabet om, at RIR Revision er virksomhedens personlige – økonomiske – træner.

- Vi vejleder, udvikler og følger op, så virksomheden bliver stærkere og sundere, lidt ligesom et træningsprogram. Alle kan blive endnu bedre, og det vil vi gerne vise.

I år stiller RIR Revision med fire hold plus et antal heppere, og virksomheden gør meget ud af hyggen i Folkeparken i forbindelse med parkstafetten. Gennem flere år har virksomheden haft et stort telt, hvor en grillmester sørger godt for de trætte løbere og entusiastiske heppere. Det har man selvfølgelig i år, men ved Nykredit/RIR Parkstafet 2018 har man slået sig sammen med Nykredit i et stort fællestelt.

Hvis du også har lyst til at deltage, den det nås endnu. Tilmelding på https://topptid.no/myreg/info/2235