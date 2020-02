Send til din ven. X Artiklen: Professionel service kan forlænge levetiden på din bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Professionel service kan forlænge levetiden på din bil

Biler er lidt ligesom mennesker: Hvis der ikke er nogen, der ser efter dem og tager sig af dem, så sygner de hen og stopper med at fungere. Det er måske sat en smule på spidsen, men faktum er bare, at en velserviceret bil holder meget længere end én, der har kigget langt efter jævnlige serviceeftersyn. Bilen er for mange en livsvigtig ressource at have i hverdagen, og der er derfor god grund til at lade din bil servicere oftere, end hvad der lige står i servicebogen. Med professionel service kan din brugte bil holde i mange år fremover - til glæde og til gavn for dig og din pengepung.

Opdag problemerne, inden de bliver kritiske De fleste biler har et givent antal kilometer, som de kan køre, inden de skal til eftersyn. Dette tal kan variere, men det er typisk efter hver 25.000 kilometer, at bilen trænger til en grundig omgang. Selvom dette kan synes af mange eftersyn, hvis man kører meget i sin bil, så kan det faktisk anbefales at få foretaget eftersyn allerede efter 20.000 kørte kilometer, hvis man gerne vil holde bilen i tiptop stand. Ved eftersynet får man nemlig undersøgt og udbedret mange af de små skavanker, som med tiden kan vokse til kritiske problemer, og derfor kan jævnlige eftersyn kun anbefales, hvis bilen skal holde længe.

Det er naturligvis vigtigt for bilens garanti, at alle eftersyn bliver foretaget på autoriserede værksteder, hvor du får regning på selve arbejdet på bilen. Her kan Dinbilpartner være en god samarbejdspartner, da du ofte kan få forhandlet en god pris i stand på servicen og evt. reservedele, der måtte blive nødvendige. Autorisationen er utrolig vigtig, og det skal du altid kigge efter, når din bil skal serviceres.

Producentens værksted er sjældent billigst Når man køber en bil fra ny, så har man meget ofte mulighed for at købe en serviceaftale med bilen, således at service indenfor de første år af bilens levetid er med i prisen. Dette er ofte en god mulighed for at servicere bilen ofte, men efterfølgende tager langt de fleste værksteder godt ved, når det kommer til prisen på service. Det kan med andre ord godt betale sig at tjekke prisen hos flere forskellige værksteder, inden man sender bilen til service.

Hvis du helst vil have bilen serviceret af et værksted, der er eksperter i netop din model, så kan det være en god idé at spille værkstederne op mod hinanden. Dette gøres nemmest ved at ringe rundt til flere forhandlere i dit område og høre, hvad de kan servicere bilen for. Efterfølgende kan du vende tilbage til værkstedet tættest på dig og forsøge at presse dem ned i pris. Dermed bliver du ikke taget ved næsen af høje priser hos de specialiserede værksteder.