Send til din ven. X Artiklen: Professionel hjælp kan hjælpe dig på rette vej uden misbrugsproblemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Professionel hjælp kan hjælpe dig på rette vej uden misbrugsproblemer

Der er mange danskere, der døjer med psykiske problemer, og der er især mange unge, der er stressede og ramt af angst. Flere og flere forsøger at drukne problemerne med alkohol, stoffer eller noget helt tredje, hvilket på sigt kan udvikle sig til et farligt misbrug, som kan være svært at komme ud af igen. Er du havnet i misbrugsproblemer, og har du erkendt overfor dig selv, at du trænger til professionel hjælp for at kunne komme videre – så læs med her og find ud af hvordan du finder den rette hjælp. Det er nemlig vigtigt at huske på, at der altid er hjælp at hente.

Første skridt er at erkende og snakke om tingene Når man er havnet i et misbrug, kan det være svært at komme ud af, fordi hjernen ændrer sig, og man bliver afhængig. Selvom man har et ønske om at komme ud af det, kan det være, at hverdagen og ens ressourcer ser anderledes ud, hvilket gør, at man ikke lykkes med sine planer. Har du svært ved at slippe dit misbrug, og har du en dobbeltdiagnose, så skal du tage kontakt til nogen, der kan hjælpe mennesker med dobbeltdiagnose. Det er nemlig altid muligt at få hjælp, og det første skridt er at erkende og snakke om tingene.