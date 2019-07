Send til din ven. X Artiklen: Procesoptimeringer er værdifuldt for virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Procesoptimeringer er værdifuldt for virksomheder

Artiklen herunder er udarbejdet i samarbejde med Altox.dk. Artiklen kan indeholde sponsorerede links. I Danmark findes der et hav af virksomheder, hvor den daglige drift er med til at skabe sorte tal på bundlinjen. Det overses dog ofte hvor stor en vækst, procesoptimeringer af interne processer kan lede til. Det er, hvad der i dette skriv lægges fokus på. Herunder kommer nogle af de procesoptimeringer, som ofte bliver overset blandt virksomheder, men som kan være med til at øge indtjeningen på længere sigt.

Mange bække små gør en stor å Kigger man som virksomhedsejer på de processer, der på nuværende tidspunkt udgør den daglige drift, så vil disse ofte være tilrettelagt den enkelte virksomhed. Derfor er det ofte en udfordring at lede efter dén ændring, der gør det store udslag.

Ofte er sagen den, at det ikke kun er én ændring i processerne, der gør det store udslag. I de fleste tilfælde skal der flere små justeringer til, som i det lange løb vil kunne aflæses direkte i årsregnskabet. Man bør derfor gå ind til udfordringen med en vished om, at mange bække små gør en stor å.

Effektivisering af lagerprocesser Driver man til dagligt en virksomhed, som er afhængigt af lagerprocesser, så er det et godt sted at starte. Ofte kan der justeres på mange forskellige ting hvad lagerprocesser angår, hvilket i sidste ende kan være med til at lede til store besparelser. Eksempler på effektivisering er: - Lagerets udformning – kan lageret stilles op på anden vis, så der er kortere vej til de mest solgte produkter?

- Håndtering af ordrer – kan der optimeres i de processer, der ligger i selve ordreprocessen. Er der eksempelvis mulighed for at udskrive ordrer på en mere effektiv måde?

- Automatisering – kan lageret automatiseres ved hjælp af teknologiske tiltag?

Skriv processer ned Virksomheder glemmer ofte at skrive vigtige processer ned. Det prioriteres ofte ikke specielt højt, hvilket dog kan være en stor ulempe, når der eksempelvis er udskiftning i medarbejderstaben. I sådan et tilfælde skal medarbejderen læres op fra bunden, hvilket vil kunne være sket endnu hurtigere, hvis blot de vigtigste processer udførligt og detaljeret var blevet skrevet ned i eksempelvis en personalehåndbog.

Arbejder virksomheden til dagligt med kemikalier såsom stoffer eller materialer, hvor der er en dertilhørende fare, så er en grundig kemikalistyring en nødvendighed.

I mange år har der været et krav til at virksomhederne udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger, men pr. 1. juli 2019 er dette formkrav ophævet i den danske lovgivning.

Derimod skal der sættes øget fokus på den kemiske risikovurdering og på grundig oplæring og instruktion af de medarbejder, som skal arbejde med kemikalierne.

Det kan være et stort arbejde både at have det fulde overblik over alle reglerne, der er ret komplekse, og samtidig være i stand til at instruere medarbejder på en pædagogisk måde.

Derfor kan der være god idé i at outsource undervisning af medarbejderne til specialister indenfor området. Sikker håndtering af kemikalier er alfa og omega for virksomheder, der anvender kemikalier som led i sine aktiviteter, det være sig uanset om udelukkende anvender kemikalierne eller man videreforarbejder kemikalier til andre produkter eller artikler med henblik på videresalg.