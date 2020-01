Prisvindende burgerkæde er flyttet 50 meter

“Burgerkrigen” i København blev i 2019 efter sigende vundet af tilflytterne fra Jylland - Burger Shack. Både de kritiske madanmeldere hos Politiken og Jyllands Posten kvitterede den jyske burgerkæde med henholdsvis 6 hjerter og 6 stjerner.

Dog var naboerne ikke just glade for, at jyderne havde indtaget “skuret” i midten af Carlsberg Byen. Burger Shack og beboerne omkring området oplevede nemlig nogle udsugningsproblemer, som blev for meget for naboerne. Det betød at burgerskuret blev tvunget til at finde en ny placering.

For de mange burger-elskende mennesker på Vesterbro og omegn betyder det heldigvis blot, at Burger Shack rykker 50 meter over på den anden side af vejen - nærmere bestemt: Humletorvet 2-4, 1799 København V.

Københavns bedste burger flytter altså ikke længere væk end et stenkast fra sidste placering i Carlsberg Byen.

I de nye lokaler har Burger Shack også fået op til 80 siddepladser, hvor de før slet ikke havde nogen - udover et par udendørsstole om sommeren. Samtidig er køkkenet blevet langt større og det betyder, at de rare burgerkunstnere bag disken, nu kan leve hurtigere op til det store pres fra de mange kunder, der enten slår et smut forbi butikken, eller bestiller via den populære leverings-app “Wolt”.