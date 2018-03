Send til din ven. X Artiklen: Praktiske foranstaltninger man skal have styr på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Praktiske foranstaltninger man skal have styr på

Hvis man har en negativ tilgang til livet, kan det gå ud over ens lykke. Dog er der visse ting i livet, som er gode at komme i forkøbet. I denne artikel kan du finde gode råd om de praktiske foranstaltninger, som man skal have styr på.

Forsikringer Der er mange som tror, at de sparer penge ved ikke at have nogen forsikringer. Dette er en forkert antagelse. Tænk blot på, hvad det vil koste dig, hvis du bliver udsat for tyveri eller dit hus bliver brændt ned. Og så tænker du måske ”det sker aldrig for mig”. Desværre sker ulykker, men man kan heldigvis gardere sig mod det meste. Ved at have forsikringer er du meget bedre stillet. Dog kan det være svært at finde de forsikringer, som er værd at investere i. Der findes nemlig efterhånden forsikringer til alverdens ting. En god måde at finde de rigtige forsikringer på er ved at følge tommelfingerreglen, som siger, at man skal forsikre sig mod alt det, man ikke blot kan genkøbe. Så sørg for at forsikre dig mod uheld. Hvis du alligevel ender med at spare tyveriforsikringen væk, er det en meget god idé at investere i alarmer til dit hus. Man kan for eksempel anskaffe sig en tyverialarm, som kører ved hjælp af WiFi.

Isolering En anden ting som er vigtig at få styr på, er isolering. Hvis man ikke har styr på isoleringen af ens hus, kan det koste dig dyrt rent økonomisk. Ved dårlig isolering er der ofte gennemtræk. Dette kan også skyldes, at man har dårlige eller sågar rådne vinduer. Hvis du er i tvivl om du har korrekte vinduer, er det en god idé at få det kontrolleret. Vinduer holder ikke uendeligt, og det kan derfor være, at det er på tide at udskifte dem. Det kan være svært at vide, hvornår man skal udskifte sine vinduer. En indikator på, at det er på tide at skifte dem, er hvis de trækker. Er man i tvivl om det er vinduets skyld, at det trækker, kan man sætte et tændt stearinlys foran. Hvis lysets flamme bevæger sig, er det fordi vinduet trækker. Det kan være en dyr affære at skulle udskifte hjemmets vinduer. Man kan derfor med fordel vælge at skifte vinduerne selv, og på den måde spare en masse penge.