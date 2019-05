Send til din ven. X Artiklen: Pas på flåterne og din hund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på flåterne og din hund

Vil du gerne have en miljøvenlig og nem måde at holde flåter fra din hund, så læs videre her.

Skovflåten – eller bare flåten er en mide, der suger blod fra dyr og mennesker. Det er mest fugle og større dyr i skoven, men mennesker – og især hunde kan risikere at blive bidt af den flåt. Den bider sig primært fast, der hvor at den nemmest kan få fat på blod. Det vil sige der hvor huden er mest tynd. Hos hunde er det ved ører og omkring nakken.

Den kan være svær at få øje på. Med sine 2 mm og uden nogen adskillelse mellem hoved og krop skal du virkelig lede grundigt. Det er ikke nemmere, når du skal rode en pels igennem efter en tur i skoven med din hund. Men har flåten først fået fat og suget sig mæt, så bliver den op til 1,5 cm lang og med en bagkrop fyldt med blod. Du kan kende den på den gråblå farve. Den er udbredt i hele Danmark, men dog mest i Øst-Danmark. Det er de voksne flåter, vi skal passe på når vi går tur med hunden. Flåten trives ikke i tørke, så det er især i de normalt fugtige områder du skal passe ekstra på. Græs, buske, krat og naturligvis skov, der holder på fugten er hvor det kræver et ekstra tjek.

Sådan beskytter du din hund mod flåter Hunde kan naturligvis også blive syge af et flåt bid. De kan blive smittet af Borrelia bakterien, hvor eneste symptom er ”et dårligt humør” eller Anaplasmose, der også skyldes en bakterie. Der er også TBE, som er en virus og som vi kender på mennesker som hjernehindebetændelse. Det er med andre ord, slet ikke sjovt.

Vil du gerne undgå kryb som lopper og især flåter, så er der ikke umiddelbart en enkel løsning. Det vil sige at hvis du helt vil undgå flåten. Så skal du bruge de præparater, som nærmest uden undtagelse er giftige og de er slet ikke miljøvenlige. Så kan du minutiøst gennemtjekke din hunds pels med en flåtpincet. Men der ret tidskrævende. Det er dog klart den mest miljøvenlige, men du kan jo nemt komme til at misse én. Men tiden ville du nok hellere bruge på hygge med din hund. Men er der andre muligheder.

Den lette og miljøvenlige måde – kender du tickless? Du vil jo gerne undgå de tre grimme sygdomme, der kan komme i kølvandet på et flåtbid. Med Tickless får du et ikke giftigt middel, som er ret nemt. Tickless er noget så enkelt, som et lille vedhæng, der let kan være i halsbåndet. Det udsender en serie af impulser med det meget eksotiske navn ultrasoniske impulser eller bare ultralyd. Der er et signal eller rettere en frekvens, som vi mennesker og naturligvis heller ikke hunde kan opfatte.

Testet – og bestået Tickless Pets er naturligvis testet. Ved Universitet i Camerino blev det testet på laboratoriet inden for medicinsk mikrobiologi. Resultatet var særdeles positivt, i det at ingen af de hunde, som bar vedhænget ikke blev angrebet overhovedet. Samtidig viste testen også, at de hunde der var angrebet i mange tilfælde fik reduceret en væsentlig andel. De slap dog ikke helt af med alle. Så med Tickless er det forebyggelsen der tæller.