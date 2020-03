Send til din ven. X Artiklen: Padel tennis har taget Danmark med storm! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Padel tennis har taget Danmark med storm!

Padel tennis er en aktiv og udfordrende sport, som flere og flere danskere begynder, at få øjnene op for. Du behøver hverken være øvet, før at du kan spille med. Det er en let tilgængelig sport, hvor alle kan være med og et spil, der er sjovt uanset din alder, køn eller om du har erfaring fra tidligere ketchersport.

Hvad er padel tennis? Selve spillet er ganske enkelt, hvor der som udgangspunkt, altid bliver spillet double. Der bliver spillet 2 mod 2, hvor der er gængse regler, som der skal overholdes. Banen er omgivet af vægge hele vejen rundt og på midten af banen, er der placeret et net, hvor boldens gang går frem og tilbage. Der kan kun spilles med godkendte padel bat og snoren, der sidder for enden af padel ketcheren, skal altid være fastspændt rundt om spillerens håndled. Derudover bør der kun spilles med padelbolde og ikke almindelige tennisbolde, da de ligner til forveksling hinanden. Padelboldene er specielt lavet til spillet og sikrer spillets gang ved en overordnet lavere hastighed gennem hele spillet. Dette medvirker også til, at der ofte er langt mere effektivt spil i padeltennis, i forhold til lignende ketchersport, som eksempelvis tennis. Under selve spillet må bolden kun ramme en gang på hver side ellers giver det points til modstanderen. Bolden må kun rammes af en spiller, inden bolden igen skydes over på den anden side. Bemærk at bolden gerne må ramme enten væggen eller underlaget inden den bliver slået over på modstanderens side, men det er også accepteret, at bolden bliver slået direkte over igen. Når du spiller padel tennis, skal du blot bruge et padelbat samt nogle padelbolde. Spillet kræver, som udgangspunkt ikke mere udstyr. Du bør naturligvis have et par gode kondisko, en svedabsorberende t-shirt og et par let bevægelige shorts. Træningstøj og sko de fleste har derhjemme i skabet. Har du i sinde og en ambition, om at dyrke padel tennis på et højere niveau, findes der på markedet i dag også decideret padelsko, der er fremstillet specielt til padel tennis. I nogle padelklubber i Danmark stiller de både bolde og bat til rådighed i klubben, så du kun, behøver at møde op i dit træningstøj og dine sportssko.