Overvejer du at besøge USA?

Jeg tror de fleste vil nikke hvis det blev spurgt, om de havde lyst til at besøge USA. Det er vidst mere et spørgsmål om økonomi og tid. Rejsen til USA er lang, og derfor er det sjælden en destination man lige besøger over weekenden. En ferie i USA er ofte bundet op i hvert fald et par uger. Og det har ikke kun noget at gøre med rejsetiden, men simpelthen også fordi USA er så stor og at der er så mange ting at se. Der er altså rigeligt at give sig til i USA og så er det jo også ”the land of opportunites”.

Fede byer af besøge i USA Der er mange fede byer at besøge i USA. Nogle federe end andre, men generelt afhænger det også af dine egne præferencer. Er du til sol og sommer, fede strande og natteliv? Eller er du til det lidt mere naturskønne og rolige USA? Du kan vælge mellem det hele, og det gælder bare om at planlægge din tur grundigt inden afrejse.

New York New York har vi også alle sammen et forhold til. En utrolig flot oplyst by, som er er utrolig flot om vinteren i julemånederne! Times Square er en kæmpe oplevelse og noget der er langt fra det normale her i Danmark. Alt er stort, og oplyst. Og så er der jo også frihedsgudinden at se, som helt klart er et must når man besøger New York. Det samme gør sig gældende for Central Park – det er også et sted man bør besøge når man alligevel er i New York. Det er koldt om vinteren og kan (hvis du er heldig) være snevejr hen over julen. Det kan dermed være en flot by at besøge i december. Det er dog en travl by, og der er mennesker overalt! Så hvis ikke du er til autentisk by-travlhed så er det måske alligevel ikke for dig.

Er Las Vegas noget for dig? Vi har vel alle sammen et indtryk af hvordan Las Vegas udfolder sig. Vi burde generelt have samme opfattelse af byen og dens aktiviteter – i hvert fald hvis vi ikke har været der før, men kun set og hørt om byen gennem fjernsynet og andre medier. Mulighederne er kæmpe i Las Vegas, og hvis du ønsker at gamble eller gå amok i nattelivet, så kan du bestemt også det i Las Vegas. Der er masser af casinoer hvor du virkelig skal være påpasselige med din pengepung. Det kan pludselig gå stærkt. Så hvis du tager til Las Vegas med formålet at gamble, så kan det være en bedre idé at forsøge dit held med online casino fremfor den ægte vare. Stemningen i Las Vegas kan være betagende, og sedlerne sidder derfor som regel lidt løsere i pungen. Forsøg dig hellere med sider som f.eks. CasinoGuru.dk. Her kan du altså sidde i dine egne omgivelser og styre følelsesregistreret, således det ikke løber helt løbsk.