Optimer din pensionsordning og få mest muligt ud af dine penge

Kunne du tænke dig at optimere din pensionsordning, så du kan være sikker på, at du får mest muligt ud af dine penge? Så er du kommet til det helt rette sted. Her i denne artikel skal vi nemlig kigge nærmere på en pensionsmægler, APC Forsikringsmæglere A/S, som er Danmarks største af sin slags.

Der tegner sig et billede af, at der i Danmark er et stort behov for at have en pensionsmægler, som er sat i verden for at hjælpe privatpersonerne med at optimere deres pensionsordning, skabe gennemsigtighed på det komplekse pensionsmarked og som samtidig kan agere 100% uafhængig af pensionsselskaberne. Samtidig er det tydeligt at se på tilfredshedstallene, at virksomheden er dedikerede over for både deres kunder og deres ansatte. APC Forsikringsmæglere har med over 1.000 anmeldelser en rating på 4,8 ud af 5 point hos Trustpilot. Se apc.dk rating her.

Virksomheden har modtaget intet mindre end fire Børsen Gazelle-priser og har en samlet score på 4,8 på Trustpilot. Samtidig har de over 13.000 kunder og en nettovækst af kunder på over 2.000 om året. Omsætningen rammer snart 170 millioner kroner, og de samlede pensionsdepoter ligger på over 20 milliarder kroner.

Peter Lindblad er stifter af APC Forsikringsmæglere , og han fik ideen til at starte sin virksomhed tilbage i 2006. Virksomheden blev etableret for at sikre en større gennemsigtighed i den danske pensionsbranche, der hidtil har været kendt for at være meget uigennemsigtig.

Omtale i medierne

Finanswatch.dk har skrevet om APC Forsikringsmæglere, hvor de blandt andet bringer en historie om, at en række af landets største pensionsselskaber ikke har ønsket at indgå aftaler med netop APC Forsikringsmæglere. Dette er ifølge Peter Lindblad på kant med mæglerloven, hvor det blandt andet fremgår, at de pågældende pensionsselskaber skal nedsætte deres omkostninger for den ydelse, der bliver leveret af en pensionsmægler. Han mener ikke kunden skal straffes for at vælge sin egen rådgiver ved at kunden, af pensionsselskabet, tvinges til fortsat at skulle betale for rådgivning til pensionsselskabet – uanset kundens aktive valg af uvildig rådgiver. Kunder skal, ifølge Peter, have lov til at vælge om de vil lade sig rådgive af andre end pensionsselskaberne selv og dermed have lov til at komme ud af den uhensigtsmæssige interessekonflikt, som kan opstå ved at man bliver rådgivet af den samme part som samtidig forsøger at sælge en forvaltningsydelse af pensionsmidlerne. Pensionsselskaberne bør respektere kundens klare påbud om at lade sig betjene af en uvildig mægler.

Det drejer sig helt konkret om de største danske pensionsselskaber, som i stedet for accept af kundens frie valg af mægler, vælger at insistere på at anvende deres eget distributionskorps. Årsagen til dette kan bunde i en manglende lyst til at være transparent overfor deres kunder, og det er lige præcis det, som APC Forsikringsmæglere igennem deres 13 års eksistens har forsøgt at komme til livs.

I sidste ende går det nemlig ud over privatkunderne, som ikke får det mest optimale ud af deres pensionsordning, og hvis de alligevel vælger at benytte sig af en ekstern mægler, så kan de i landets største pensionsselskaber risikere at skulle betale dobbelt op for rådgivning, administration og distribution – hvor de udelukkende burde betale pensionsselskabet for forvaltning af deres pensionsmidler.