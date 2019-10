Send til din ven. X Artiklen: Oplev naturen fra helt nye vinkler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev naturen fra helt nye vinkler

Har du også oplevet at sidde på terrassen en stille sommeraften, og pludselig flyver der en luftballon henover tagene? Bare dét at se ballonen fra jorden skaber en helt speciel stemning, som er svær at sætte ord på. At se på, hvordan den let og elegant danser gennem landskabet, og lader sig føre hvorhen vinden tillader det, skaber en ro og et billede af idyl. Men tænk så hvordan det må være at sidde i ballonen. At opleve det hele fra oven. Det må være noget helt specielt. Noget unikt og noget, der aldrig vil blive glemt.

Giv din by et nyt perspektiv Du kender sikkert din hjemby ud og ind. Du ved præcis, hvordan bygningerne står i forhold til hinanden, hvor skelet fra by til land går, og hvilke omgivelser dit hus ligger i. Men har du nogensinde overvejet, hvordan det vil se ud fra oven? Ser du din by fra oven, vil du med garanti opdage ting, du aldrig før har skænket en tanke. Måske opdager du, at der slet ikke er så langt på arbejde, som du gik og troede, der var. Eller måske opdager du en perle af et grønt areal, du ikke vidste eksisterede. For nogen er det som om, der åbner sig en helt ny verden, når de oplever landskabet fra oven. Det kan også være, at du er så heldig, at I flyve lige hen over dit hus, og du kan få lov til at opleve det på tæt hold fra oven.

Lad dig drage af idyllen Flyvning i luftballon foregår i store dele i ro. Ballonen er lydløs, og den eneste larm, du møder, er lyden fra gassen, der bliver aktiveret. Mange udtaler derfor, at en tur i en luftballon på mange måder kan være en meditativ oplevelse. De meteorologiske forhold gør, at startstedet ikke kan bestemmes før på dagen for flyvningen. Planlægning er derfor ikke en realistisk mulighed. Men det er netop også det, der gør det så idyllisk! Du skal blot møde op og lade dig forføre og drages af de steder, ballonen vælger at føre dig til. En flyvetur i en luftballon er altid uforudsigelig.

Naturelskerens mekka Er man interesseret i natur og landskab, må man ikke snyde sig selv for at opleve det fra oven. At svæve langsomt henover Roskilde fjord og opleve strukturen og de mange små øer, eller at flyve henover Boserup skov og se trætoppenes forskellige former og skovbundens vækst af blomster og planter, er en helt unik oplevelse. Du er måske vant til at bevæge dig rundt i skoven til fods, men ser du den fra oven, får du en helt anden fornemmelse af skoven og en helt anden forståelse for, hvordan den er blevet skabt.