Omoda tager sko og passion med sig til Danmark

Over 250 skomærker inklusiv populære brands. En hollandsk webshop for sko slog sig ned i Danmark for nylig: omoda.dk. Den er ny i Danmark, men i Holland går historien om denne familieforretning næsten 150 år tilbage. I 1875 leverede en forfader til en af de nuværende ejere allerede sko til kundernes hjem via hest og hestevogn.



Nu om dage er Omoda et firma med omkring 650 medarbejdere og over 25 butikker i Holland. Derudover har de internationale webshops i lande som USA, Belgien, Tyskland og Østrig.

Passion Passion for sko er Omodas slogan. “Interesse i kunden, i medarbejderne og i skoene vi sælger,” siger Lourus Verton, ejer af Omoda sammen med sin bror Wilhelm. Danske skoelskere vil have høje forventninger til Omoda. Som et familieforetagende går vi altid den ekstra mil for at være den bedste skoforhandler, når det kommer til personlig kundeerfaring, service, inspiration, innovation og virksomhedsansvar. Det er firmavisionen, som Omoda gerne vil videreføre. I Holland vil Omoda gerne samarbejde med en lang række influencere og bloggere. Fokus er ikke på de landskendte berømtheder, men på lokale/regionale folk over hele landet. Forbindelsen til skoelskeren er, hvad den hollandske skoforhandler finder vigtigt.

Danskere minder om hollænderne Og nu forventer Omoda, at Danmark får en fantastisk sko-oplevelse. “Vi gør de bedste trends tilgængelige og dit outfit komplet.” Ifølge Wilhelm Verton er Danmark et åbenlyst valg. “Folkene i Danmark er mest lig vores ideelle kunder. Og så tæller klimaet. Sammen sikrer det, at vi vælger Skandinavien og ikke eksempelvis et sydeuropæisk land, hvor folk går i andre sko, men også i andre størrelser, end vi gør i Holland. Udvidelsen stopper ikke i Danmark og næste stop for Omoda-ekspressen bliver måske Stockholm. Omoda’s online salgstal i Danmark er overvåget tæt fra the hollandske hovedkontor. Stabil vækst er allerede synlig, og tallene passer præcis til virksomhedens ambitioner. Omoda siger mod at opdage det danske marked på en passioneret måde med skomærker, som er populære og har “en hollandsk twist”. Kollektionen er influeret af den stilfulde italienske sko-mode sammen med egne eksklusive brands fra hollandske producenter. “Vi vil tilbyde kvalitet til en fair pris.”