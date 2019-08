CASE 2: Mai-Britt: Ingen hokus pokus eller løftede pegefingre

Mai-Britt Lange valgte at tage Nymanns Kostuddannelse i foråret 2019, fordi hun længe havde haft lyst til at gøre noget godt for sig selv.- Jeg fik Nymanns Kostuddannelse anbefalet af andre, som især lagde vægt på, at uddannelsen ser på det hele menneske. Det er jeg også selv meget begejstret for.- Jeg har fået en langt større bevidsthed om, hvad fødevarer, søvn og stress betyder for min krop. Jeg levede allerede sundt, men nu har jeg fået teorien med.- Der er ingen hokus pokus eller løftede pegefingre – målet er langtidsholdbare livsstilsændringer, der kan lade sig gøre i en travl hverdag. Der er ikke noget med at tælle kalorier men fokus på naturlig mad.Nymanns Kostuddannelse har bidraget til, at Mai-Britt Lange nu udlever sin drøm om både at arbejde med sundhed og mennesker og have frihed til selv at bestemme over sit arbejdsliv.- Jeg vil bruge alt det, jeg har lært på uddannelsen, til at hjælpe andre med at blive sundere. Det er fantastisk givende, når jeg oplever, at jeg kan gøre en stor forskel i et andet menneskes liv.FOTO: Mai-Britt Lange,49 år, Hillerød.