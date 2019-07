Send til din ven. X Artiklen: Nyd den danske sommer i din have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyd den danske sommer i din have

Der findes næsten ikke noget bedre end en varm sommerdag i haven, hvor du kan nyde den bagende sol, mens du lytter til fuglenes kvidren. Står solen højt over Vestsjælland, skal du naturligvis have et sted at sidde, hvor du kan nyde vejret. I den forbindelse kan en terrasse være en god løsning. Du har måske allerede en terrasse, men hvis det ikke er tilfældet, bør du få lavet en så hurtigt som muligt, således at du har et sted, hvor du kan nyde den danske sommer.

Til dig der skal have bygget en ny terrasse Når du bygger din terrasse, er der mange ting, du bør overveje, før du lægger den første flise. Du bør naturligvis finde ud af, hvor din terrasse skal placeres? Skal den eksempelvis ligge mod øst, syd eller vest? Derudover bør du ligeledes overveje din terrasses udseende. Din terrasse skal jo helst matche dit hus, således at du ikke bliver træt af terrassens udseende efter kort tid. Det samme gælder i forhold til dit valg af terrassedør. Din terrassedør skal ligeledes matche dit hus, således at den bliver en naturlig del af huset. Der findes mange forskellige terrassedøre i mange forskellige materialer og former. Du kan eksempelvis få en dobbelt terrassedør, hvor du kan åbne begge døre. Et andet populært valg er en hæveskydedør, da den er pladsbesparende, idet dørene ikke kommer til at fylde ud i rummet.

Hvad skal du have på din nye terrasse? Det er udelukkende op til dig selv, hvad du vil have på din terrasse. Det vil dog være oplagt, at du anskaffer dig et stort og flot havebord med dertilhørende havestole, således at du kan sidde ned og slappe af, mens du nyder et måltid eller en kold drink med familie og venner. Når du køber havestole, bør du desuden investere i nogle havehynder. På en terrasse bør du endvidere have en parasol. Solen kan være dejlig, men du kan også få for meget af den i løbet af dagen. Det vil derfor være belejligt, hvis du i ny og næ kan slå din parasol op og søge tilflugt i skyggen. Derudover kan du altid bruge en solseng eller en grill på din terrasse. Begge dele vil i hvert fald tilføre din terrasse noget sommerstemning.